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Александр Дугин: Добро пожаловать в либеральное гестапо

13:39. 30 июля 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

YouTube и Google заблокировали мой канал с философскими лекциями и мой почтовый аккаунт. Ни объяснений, ни причин. Как многие знают, там были почти исключительно философские лекции о платонизме, Аристотеле, феноменологии и психологии. Все это теперь будет на paideuma.tv.

Мы готовим англоязычный онлайн-конгресс по Четвертой политической теории 1 августа в 20:00 по Москве. Возможно, моя приветственная речь и стала формальным поводом к закрытию канала. Но она была в закрытом доступе, я планировал открыть её позднее. Но даже ноль просмотров может напугать бешеных собак либерализма. Они уязвимы, трусливы и перестраховываются. И вместе с тем, можно понять, какое решающее значение имеют идеи. Борьба за будущее — это борьба идей прежде всего. Вот какой надо сделать вывод.

Также закрыты все другие YouTube каналы, связанные со мной — Geopolitika, Paideuma и т.д. Тотальные чистки, либеральное гестапо. Добро пожаловать.

Вот эта речь, которая, вероятно, стала триггером репрессий.

Какие выводы? Либерализм — это экстремистская, нетерпимая тоталитарная идеология, а её технические инструменты, которые представляются «нейтральными», являются орудиями идеологического террора. Сейчас Сорос и YouTube/Google активисты вместе с BLM, антифа и ЛГБТ+ ведут гражданскую войну в США против более консервативного Трампа. То есть все по плану. С учетом этого либерализм должен быть запрещен как агрессивная тоталитарная секта, использующая террористические методы. Борьба с либерализмом — долг каждого приличного человека.

Все курсы и лекции будут продолжены на канале paideuma.tv. Если у кого есть идеи, как помочь развитию нашего образовательного портала paideuma.tv, будем признательны.

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Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-dugin-dobro-pozhalovat-v-liberalnoe-gestapo-117422

Метки: чит.клуб

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