Якутия. Трезвые сёла – правда и мифы. Организация “Общее Дело”
18:53. 29 июля 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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В служении делу или любви к другому человек осуществляет сам себя. Чем больше он отдаёт себя делу, чем больше он отдаёт себя своему партнёру, тем в большей степени он является человеком и тем в большей степени он становится самим собой. Таким образом, он, по сути, может реализовать себя лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не обращает на себя внимания.