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Величко М.В. Про образование. Часть 2. Тандем Поколений.

18:39. 29 июля 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KKmO5Qkbc34

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 31874 27704
    Вячеслав 29 июля 2020 в 20:10

    Все эти велички и иже с ними – просто лохи, раз до сих пор не знают, что образования, в полном понимании этого слова, просто нет нигде… Есть натаскивание обучающихся по отдельным предметам…

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