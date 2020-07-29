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В Хабаровский край приехали провокаторы из Грузии, — Дегтярёв (ВИДЕО)

23:11. 29 июля 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
В Хабаровский край приехали провокаторы из Грузии, — Дегтярёв (ВИДЕО) | Русская весна

В Хабаровский край приехали организаторы провокаций, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.

Ранее политик говорил, что протесты в Хабаровске подогреваются в том числе гражданами иностранных государств.

«Я сказал одну вещь — что праведный гнев народа Хабаровского края я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это: на праведный гнев, на массовость, — конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. <…> Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — сказал Дегтярев.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.

Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева врио главы региона.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596053487

Метки: Новости

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