В США нет «голубей», там есть только подвиды «ястребов»

— Николай Викторович, массовые протесты в США длятся уже два месяца. Какова вообще была цель этих протестов и насколько этой цели удается достичь?— Не будет преувеличением сказать, что целью всех этих протестов является победа Демократической партии на выборах президента и свержение на этом посту Дональда Трампа. Поэтому достигают они этих целей или нет, мы с вами узнаем сразу после того, как будут подведены итоги президентских выборов в США.Все остальное — это не то что не итоги, а просто декорация или антураж. Сразу после окончания президентской гонки все это сойдет на нет, и Америка опять будет более-менее спокойным государством до следующего политического кризиса, вызванного борьбой за власть.

— На ваш взгляд, сейчас чьи позиции сильнее — Трампа или демократов?

— До начала всей этой коронавирусной истории, которая была помножена на историю с убийством чернокожего рецидивиста, победа Трампа не вызывала сомнений. Но в результате массированной информационной атаки и всех аномалий, которые произошли в США, сегодня победа Трампа не столь безусловна. Хотя, по моему мнению, имя следующего президента США не будет отличаться от имени нынешнего.

— Сейчас принято сравнивать эти протесты с майданом, «цветными революциями» или 1917 годом в России. Насколько эти сравнения обоснованы?

— Эти сравнения, на мой взгляд, совершенно неуместны, потому что при таком сравнении теряется главный смысл всего этого. «Цветные революции» преследуют цель смены режима и подчинения его внешним силам. В результате «цветной революции» к власти каждый раз приходит элита, ориентированная на Вашингтон, а страна полностью попадает под управление заокеанской столицы.

Все остальное — это декорации. Требования, митинги, похожие логотипы — все это атрибуты передачи власти на внешние границы. Очевидно, что в США этот процесс полностью отсутствует и цели совершенно иные.

Это как на фронте, когда солдаты сидят в окопах и стреляют друг в друга. Означает ли эта стрельба, что начнется наступление? Не факт. Стрельба осуществляется и во время наступления, и во время обороны. А для реального прорыва фронта должна быть мощнейшая артиллерийская подготовка и другие атрибуты успешной наступательной операции.

Поэтому, конечно, элементы «цветных революций» в Соединенных Штатах используются. Почему бы их не использовать, если многократно работали в других государствах? Но цели свержения власти, разрушения государства и передачи управления вовне в данном случае не преследуются.

— Если говорить о российско-американских отношениях, то действительно ли Трамп является тем президентом, с которым Москва может договориться по важным внешнеполитическим вопросам?

— Меня удивляет постоянное упорное желание некоторых политиков, политологов и даже государственных деятелей то ли делать вид, то ли искренне считать, что к власти в Белом доме может прийти тот, кто будет благосклонно настроен к России, с кем будет легче решать вопросы, кто с вниманием выслушает наши претензии, жалобы и предложения. Надо понять, что этого не будет никогда. Это невозможно.В Америке не может прийти к власти прокитайский, пророссийский и про-какой ещё угодно человек. Там за власть борются два крыла проамериканской власти. Что касается внешней политики, то у них нет никаких расхождений, которые для нас были бы принципиальными.