ТВ Белоруссии о задержании сотрудников ЧВК “Вагнер”
22:05. 29 июля 2020 95 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
В продолжение темы с задержанием под Минском сотрудников ЧВК "Вагнер" https://colonelcassad.livejournal.com/6056628.html (это уже официальное заявление КГБ Белоруссии).
Сюжет белорусского ТВ на тему, для понимания того, как это событие подается в официальных белорусских медиа.
Каких-либо обвинений задержанным пока не предъявлено.
Запрещенных предметов при обыске не обнаружено.
Как представляется, их дальнейшая судьба будет решаться в ходе закрытых переговоров между Москвой и Минском.
По прежнему до конца неясно, что же они там на самом деле делали.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6056969.html
Визиток Пригожина не нашли?
Странно.
Может плохо искали?))))
Чуть выше тема Сёмина “Белорусские грабли”. Хочу знать Ваше мнение. Обстоятельное рассуждение, с анализом глубинных причин, роли заинтересованных сторон, происходящего и возможных последствий.
10 августа обсудим. Я тут во многом согласен с Сёминым. Людей пропаганда превращает в тупое стадо.
На ЛЮДЕЙ пропаганда не действует.
А вот на тупое стало ДА!
Она действует на всех.Зависит от силы и длительности воздействия.
Ёще не встречал людей которые сказали бы, что на них действует пропаганда.Все очень”пропаганда устойчивые”)))
Я тоже во многом с ним согласен.