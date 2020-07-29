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ТВ Белоруссии о задержании сотрудников ЧВК “Вагнер”

22:05. 29 июля 2020 95 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


В продолжение темы с задержанием под Минском сотрудников ЧВК "Вагнер" https://colonelcassad.livejournal.com/6056628.html (это уже официальное заявление КГБ Белоруссии).
Сюжет белорусского ТВ на тему, для понимания того, как это событие подается в официальных белорусских медиа.



Каких-либо обвинений задержанным пока не предъявлено.
Запрещенных предметов при обыске не обнаружено.
Как представляется, их дальнейшая судьба будет решаться в ходе закрытых переговоров между Москвой и Минском.
По прежнему до конца неясно, что же они там на самом деле делали.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6056969.html

Метки: белоруссия, Видео, кгб, лукашенко, Россия, ЧВК

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