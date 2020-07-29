Сторонники союза с Россией отстранены: 10 тезисов о выборах президента Белоруссии (ВИДЕО)

Белорусский поэт, публицист, координатор международного движения «Бессмертный полк» в Белоруссии Кирилл Забавский приводит десять тезисов о том, почему на выборы президента Белоруссии Лукашенко не допустил кандидатами сторонников сближения с Россией.

10. Белорусский народ в своё время последовательно принял ряд принципиальных исторических решений:

Во-первых, в 1991 году на Всесоюзном референдуме проголосовал за сохранение СССР.

Во-вторых, в 1994 году на первых честных выборах избрал А. Г. Лукашенко в качестве Президента РБ, с целью создания Союзного Государства Белоруссии и России.

В-третьих, в 1995 г. на всенародном референдуме проголосовал за восстановление советской символики, установление государственного статуса русскому языку наравне с белорусским, а также укрепление братских отношений и интеграции с Россией.

9. Данные решения были приняты абсолютным большинством белорусского народа, им не отменены и не могут быть отменены никем, кроме самого народа. Других принципиальных исторических решений, способом прямой демократии, путём всенародного плебисцита, — белорусский народ не принимал.

Однако, задачи, возложенные на А. Г. Лукашенко, и данные им обещания до сих пор не выполнены, цели народных решений за более чем 25 лет не достигнуты.

8. Вместе с тем за прошедшее время белорусский народ подвергся массированному и системному информационно-идеологическому воздействию со всех сторон. В результате идея создания Союзного Государства России и Белоруссии была оклеветана, скомпрометирована и дискредитирована.

Таким образом потеряла свой изначальный заряд и популярность среди населения.

7. По прошествии последних 25 лет большая часть изначальных сторонников создания Союзного Государства оказалась дезориентирована и потеряла твердость убеждений.

Кроме того, весь белорусский народ сейчас находится в плачевном, разобщенном и подавленном состоянии.

Несмотря на это, идеи возрождения СССР и интеграции Белоруссии и России в единый Союз не утратили своей актуальности, напротив этого, они получили развитие среди белорусской молодёжи и в новом формирующемся на наших глазах прогрессивном классе белорусского народа.

6. В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам Президента Республики Беларусь 2020, в которой принимают участие представители самых разных идеологий и классов общества, среди них присутствуют множество представителей националистических кругов, кроме того, есть сторонники западного и многовекторного курса, есть также представители банковского сектора, представители айтишного сектора, представители посольства США и другие.

Таким образом, скорее всего, после выборов должно произойти очередное «многовекторное» изменение курса Белоруссии, при этом даже непонятно, в какую сторону, и, вполне вероятно, что тупо вниз.

5. Вместе с тем среди кандидатов в Президенты Республики Беларусь нет ни одного сторонника возрождения СССР, Русского мира и интеграции Белоруссии и России в реальный Союз.

То есть нет ни одного представителя левопатриотических и добронравных сил, ранее представлявших собой абсолютное большинство белорусского народа.

А те представители этих сил, которые заявились принять участие в выборах 2020 года, — были отстранены от участия в них на ранних этапах предвыборной кампании по разным причинам и под разными предлогами.

4. В связи с этим логично предположить, что главный претендент на «победу» в «выборах» — А. Г. Лукашенко — не боится националистов, проевропейцев, либералов, номенклатурщиков, айтишников, банкиров и всех прочих представителей разных идеологий и классов общества, поэтому и допустил их к участию в этой игре.

Однако безумно боится как огня только одного — сторонников СССР, Русского мира и реального Союза с Россией, поэтому не допустил ни одного представителя этих сил к участию в выборах.

3. Отсюда возникает ряд закономерных вопросов для всеобщего обсуждения — а могут ли выборы, без учёта интересов прогрессивного класса, быть справедливыми?

Кроме того, могут ли выборы без участия в них представителей большинства народа быть честными? Не приведёт ли это к ещё большему системному кризису общества, государства и власти?

2. Многие, вероятно, забыли и поэтому стоит напомнить о том, что после развала Советского Союза в 1991 году, с наступлением смутного времени в Белоруссии — кощунственного и противозаконного принятия бело-красно-белой символики полицаев в качестве государственной; а также — подспудных попыток националистов, либералов, западников и предателей всех мастей и цветов радуги завести страну непонятно куда; и всё это увенчанное попранием и игнором воли большинства народа тогда завершилось провалом.

1. Попрание и игнорирование воли и интересов большинства народа завершится провалом и сейчас, и всегда. Зачем снова идти тем же курсом на грабли?

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Кирилл Сергеевич Забавский, белорусский поэт, публицист, координатор международного движения «Бессмертный полк» в Белоруссии, специально для «Русской Весны»