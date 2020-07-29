Сериал «Чики» – гимн русофобов и феминисток

Когда уже кажется, что наша киноиндустрия упала на дно, обязательно кто-то постучится снизу. В этот раз стук пришел от «светлоликого режиссера» Эдуарда Оганесяна, который на собранные продюсером Федором Бондарчуком деньги снял сериал про «эту жуткую страну» с «этими дикими людьми», беды русских проституток и переживания юного педераста под названием «Чики».

Притом вся эта чудная смесь подается вместе с рекламой НКО – иностранного агента и сопровождается ядреным матом, грязью, бандитами и прочими атрибутами, обязательными, по мнению московских авторов, для российской глубинки. После выхода первых серий, которые легко можно посмотреть на Youtube вообще без каких-либо ограничений, родители засыпали сообщениями Общественного уполномоченного по защите семьи, который в свою очередь требует привлечь создателей сериала к административной ответственности.

Пока народ обсуждал поправки Конституции, да слушал рассказывающего про важность воспитания и семейных ценностях президента, команда американской журналистки из российской Госдумы Оксаны Пушкиной с участием «грефовского черта» Федора Бондарчука решила зайти с другой стороны и побудить население дружной толпой ратовать за «европейские ценности». Уши Пушкиной и ее подруг-феминисток и иностранных агентов видны из-за постоянной рекламы телефона «центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия «Анна», который, если кто забыл, является иностранным агентом. Именно этот агентский центр продвигал закон об СБН, рассказывая, что все белые русские мужики только и делают, что издеваются над бедными женщинами. Кроме того, СМИ уже сообщили, что на сервисе more.tv и в соцсетях сериал будет использоваться для привлечения внимания к Консорциуму женских неправительственных объединений — ассоциации, взявшей под свое крыло феминистские и женские правозащитные организации.

То есть, тут даже не в виде некой скрытой рекламы, а русским по белому сообщается – фильм заказной и призван продвинуть идеалы феминисток, а с ними и педерастов. К сожалению для Оганесяна и команды, они сняли свой опус до негритянских погромов, а то и уже отжившие свое скинхеды в фильме объявились бы. Впрочем, не будем предвосхищать – сила авторской мысли такова, что может и до этого дойти – как это русский, да без расизма.

А теперь, собственно, о самом фильме. Начинается он очень «классически» – по сельской раздолбанной дороге едет дальнобойщик, который в пути пьет водку, наплевав, что на первом же посту лишится прав. Но это же «светлоликая Россия», где все дальнобойщики должны быть обязательно алкаши. Далее нам показывают некий небольшой южный город, где у трассы в притоне «нелегким трудом» зарабатывают на жизнь три русских проституки: Света, Марина и Людка. Хотя действия вроде и происходят либо на Кавказе, либо рядом, но проститутки, понятное дело, русские – за армянскую «героиню» Оганесяна могли закончить раньше чем он доснял бы свой сериальчик. А русских девушек оганесянам можно и в грязь. Жизнь у гражданок с отсутствием социальной ответственности и правда тяжелая. Кругом ведь «токсичные мужланы», которые их избивают и издеваются над ними. И тут на красном «Mini Cooper» к ним возвращается четвертая коллега по цеху, которая побывала – вы не поверите, в «храме свободы и нравственности» – Москве, где все кругом не алкаши и быдло, а прекрасные юные педерасты с крылышками и не менее юные «успешные дамы», которые сделали себя сами. Дамочку зовут, понятно дело, Жанна, а фамилия у нее судя по всему, Д‘Арк, не иначе. И принесла она в эту грязную глубинку «великую идею» – взять кредит в банке и открыть собственный фитнес-клуб.

Зачем в покрытом мухами городке, где из работы только торговля арбузами, паленой водкой и проституция, нужен фитнесс-клуб и кто там будет работать, когда с 2016 года законом запрещено работать тренером-инструктором любого спортивного клуба без соответствующего образования и сертификатов, остается только догадаться. Видимо авторы сценария решили, что открыть кафе, например – это не по-московски, а вот фитнесс-клуб для глубинки – это практически Ельцин-центр в миниатюре, свет в конце туннеля.

Вместе с идеей «просвещения» в виде правильного качания поп, Жанна привезла с собой и сына с непонятной сексуальной ориентацией. Юноша не замечен ни в учебе, ни в спорте, ни в иной полезной деятельности – зато под одобрения мамы-проститутки, мальчик переодевается в девочку, наносит макияж, так что в определённый момент появляется вопрос – не привлекала ли маманя сынка на «подработки», так сказать, по своему основному роду занятий.

Само собой, девушки легко бы организовали свое дело и стали качать всем попы, да им мешают вечно пьяные, бородатые, вонючие, злющие дикие или наоборот – абсолютно безвольные русские и не только, но мужики. Весь остальной сериал рассказывает как эти самые «дикие русские» измываются над бедными, душевно прекрасными дамами без социальной ответственности. Притом, там даже нет одной сюжетной линии, скорее нарезка из побоев, мата, грязи, мух, слезных бесед с мечтами и диких мужиков.

В общем, складывается ощущение, что автор и режиссер, что одно и тоже лицо Оганесяна, собрали вообще все возможные клише про «эту дикую Рашку» и впихнули в сериал. И именно эту дрянь крутили в рекламе на госканалах, а столичные СМИ просто в поцелуях и восторге наперебой рассказывали, что вот так именно они и представляли глубинку и русских мужчин. Новая Газета, Медуза, Эхо Москвы и еще с сотню подобных изданий опубликовали интервью с «звездами», молодежные блогеры извели елей. И люди сериал посмотрели – первая серия собрала свыше 5 млн просмотров.

А потом, отойдя от шока, появился вопрос – это вообще, что было? Какого лешего эта чернуха с матом, проститутками и педерастами вообще выставлена на открытый просмотр? Дабы больше детей смогли посмотреть? Тогда может сразу – на канале «Карусель» этот сериал крутить начать? В итоге, как сообщили представители Общественного уполномоченного по защите семьи, они получили вал обращений, с просьбой дать оценку данному «киношедевру». И вот эта оценка с требованием привлечь создателей к административной ответственности.

Полный текст заявления – по ссылке

Со своей же стороны отметим, что в глубинке у нас бед хватает, только вместо выхода авторы сериала и их кураторы предлагают яму на кладбище. Ничего нового данный фильм не показал. Тем, кому сейчас за 40, прекрасно помнят вал чернухи в отношении народа в конце 80-х, когда «советское быдло» показывалось как можно более убого на фоне прекрасной картинки из Голливуда. И призыв был тот же – нужно сломать ментальность и заживем… И ведь сломали – сначала ментальность, потом страну, а затем и резать друг друга как начали, так что до сих пор по бывшему СССР войны не утихают. Вот только зажили почему-то только те, кто больше всех призывал, а остальные пошли на списание, как «не вписавшиеся в рынок».

С тех пор минуло 30 лет, вроде одумались, даже поправки в ту – американскую, Конституцию приняли. А только от нас как требовали «сломать ментальность», чтобы стать феминистками и педерастами, во всех смыслах слова, в обмен на мифическое «Как на Западе», так и предлагают. Самое смешное, что предлагают теперь те, кто якобы у нас «за государство». А всех кто против их влажных мечтаний, они представляют вечно пьяными, злыми и не понимающими «истинных ценностей». Которые своим вечным недовольством и выступлениями не дают им похвастаться на заседаниях ПАСЕ и получить пряник от западных фондов.

Источник: РИА Катюша

Дополнительные видео по теме

В 2008 году Фонд информационной безопасности опубликовал небольшой доклад, в котором сделал вывод о том, что основным инструментом изменения базиса ценностей нашего общества по западному образцу является Голливуд, и описал технологию формировании современного российского кинорынка.

Сюжет о тех, кто хвалит подобные фильмы в российских СМИ:

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/BDYBa9ElTDc/