“Серая зона” о ЧВК в Белоруссии
23:47. 29 июля 2020 103 просмотра 11 коммент. Опубликовал: feedmatic
Канал "Серая Зона" сообщает, что задержанные в Белоруссии работают в ЧВК "МАР" https://vk.com/topic-125694898_39355147.
По их информации https://t.me/WarDonbass/19025, ехали транзитом через Белоруссию в Турцию, откуда должны были вылететь в Ливию, где у них был контракт с ПНС Ливии на охрану нефтяной инфраструктуры порта Зувара.
Согласно онлайн-табло минского аэропорта, рейсы в Турцию вполне себе осуществляются https://vp.by/avia-table-minsk.htm?d=departure (на сегодня рейсы в Анталью и Измир)
Кстати, резонный вопрос, если эта информация верна, не связана ли попытка поработать на стороне Турции и ПНС Ливии с тем, что произшло?
Особенно если учитывать тот факт, что ЧВК оперируют на стороне ЛНА и Хафтара.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6057402.html
129$ – 33$ (по доллару за пацана) = справедливая цена газа – забирайте пацанов.
Как-то с интеллектуала Александр вы сьехали на рядового пропагандиста и торгаша.
Вот эта Россия всех достала -на войну не явилась к хохлам ,сбитый ими Боинг не признала за собой,банк разоренный не выкупает назад,теперь охранников подставили под торг.А что дальше?
“В кабинете Мюллера идет совещание. На нем присутствуют высшие чины СС, СД и абвера. Обсуждают методы и способы борьбы со шпионами. Примерно в полночь, слегка скрипнув, открывается дверь, гаснет свет, и, освещая себе путь маленьким фонариком, неизвестный человек проходит к сейфу Мюллера. Огромной отмычкой вскрывает его, достает секретные папки и начинает перефотографировать их. Потом все кладет на место, вытирает отпечатки пальцев и уходит.
В гробовой тишине слышен голос Геринга:
- Кто это ?!
Встает Мюллер:
- Господа, не пугайтесь – это русский разведчик майор Исаев.
- Так почему вы его не арестуете ?
- Бесполезно – все равно отвертится.
Вверху публикация “Лукашенко нужно спасибо сказать”. Хочется знать Ваше мнение по этому поводу.
Александр, да не суетитесь Вы. Обычное разводилово для лохтората, на время перебивающее суету от Избирателя. Вы – за бацьку, он – против. Сейчас эта тупая тема за Вас. Завтра какая – то – за него. Но создан повод для применения военной силы, если что – то пойдёт не так ( не в пользу АГЛ).
Жора ,они как и ты с КТ и Русами убеждены ,что имеют полное право на газ ,ну если не бесплатный, то точно на дешевый,они же пострадали на “не своей войне”.
За газ не знаю , но Вы бы , как и Хохол , – не отказались бы от бабляной ренты за недра каждому, которые сейчас, по Конституции РФ, не принадлежат населению. Я к тому , что мы – не хозяева в своих странах.
и что к чему??им предлгают внутренние цены ,если они ,как все в РФ платят налоги,нельзя кушать у одних за столом ,а спать ложиться под другого,тем более под врага.
Торгаши сидят в “Газпроме”. Другого разговора они не признают.
А кто должен сидеть в Газпроме?
Газпром создан чтоб ТОРГОВАТЬ.
И какого-такого ” другого” ?
Хочешь торговать=торгуй
Не хочешь не торгуй.
Решил ПОБЫЧИТЬ с торгашом и что-то ОТНЯТЬ так на каждого быка всегда найдётся пртивобык.
Как обычно.
Спокойно…..
ЛУКАШЕНКО (с высокой вероятностью) нанял каких-то мужиков,что-то им наобещал а потом СЛИЛ……
Так РЕГУЛЯРНО бывает в Африке и на БВ……
Африканские диктаторы нанимают себе наёмников для разных целей. Иногда это охрана иногда карательные рейды или другая часто очень ГРЯЗНАЯ но очень ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ работа
Нам об этом не рассказывают но как-то договариваются когда там у парней возникают проблемы…..
Отсюда вывод
1. Лукашенко упал на уровень африканского диктатора
2. Есть такая профессия “солдат удачи”.
Очень денежная но очень рисковая и ситуация в которой парни оказались не самая плохая раз ЕЩЁ ЖИВЫ.
И они знали на что идут.
И не надо делать из них ангелов какающих цветами или народных героев.
Это не так.
а ты заметил,что о них ни слова никто не говорит-хотели много денег-получат или нет неинтересно .
А вот немного о торге ,если настаивает Александр ,твой любимец Марцинкевич ,первые 15 мин ,что думаешь?https://youtu.be/Ugi45D9AMig