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“Серая зона” о ЧВК в Белоруссии

23:47. 29 июля 2020 103 просмотра 11 коммент. Опубликовал:


Канал "Серая Зона" сообщает, что задержанные в Белоруссии работают в ЧВК "МАР" https://vk.com/topic-125694898_39355147.
По их информации https://t.me/WarDonbass/19025, ехали транзитом через Белоруссию в Турцию, откуда должны были вылететь в Ливию, где у них был контракт с ПНС Ливии на охрану нефтяной инфраструктуры порта Зувара.







Согласно онлайн-табло минского аэропорта, рейсы в Турцию вполне себе осуществляются https://vp.by/avia-table-minsk.htm?d=departure (на сегодня рейсы в Анталью и Измир)

Кстати, резонный вопрос, если эта информация верна, не связана ли попытка поработать на стороне Турции и ПНС Ливии с тем, что произшло?
Особенно если учитывать тот факт, что ЧВК оперируют на стороне ЛНА и Хафтара.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6057402.html

Метки: белоруссия, Видео, Ливия, ПНС Ливии, Россия, турция, чвк мар

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1573 1385
    Александр 30 июля 2020 в 11:13

    129$ – 33$ (по доллару за пацана) = справедливая цена газа – забирайте пацанов.

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  • 10978 9024
    марина 30 июля 2020 в 11:20

    Как-то с интеллектуала Александр вы сьехали на рядового пропагандиста и торгаша.
    Вот эта Россия всех достала -на войну не явилась к хохлам ,сбитый ими Боинг не признала за собой,банк разоренный не выкупает назад,теперь охранников подставили под торг.А что дальше?
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    - Так почему вы его не арестуете ?
    - Бесполезно – все равно отвертится.

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    2
    • 1573 1385
      Александрмарина 30 июля 2020 в 11:25

      Вверху публикация “Лукашенко нужно спасибо сказать”. Хочется знать Ваше мнение по этому поводу.

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      • 14004 12954
        жора шаповАлександр 30 июля 2020 в 11:39

        Александр, да не суетитесь Вы. Обычное разводилово для лохтората, на время перебивающее суету от Избирателя. Вы – за бацьку, он – против. Сейчас эта тупая тема за Вас. Завтра какая – то – за него. Но создан повод для применения военной силы, если что – то пойдёт не так ( не в пользу АГЛ).

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        -1
        • 10978 9024
          маринажора шапов 30 июля 2020 в 11:58

          Жора ,они как и ты с КТ и Русами убеждены ,что имеют полное право на газ ,ну если не бесплатный, то точно на дешевый,они же пострадали на “не своей войне”.

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          • 14004 12954
            жора шаповмарина 30 июля 2020 в 12:02

            За газ не знаю , но Вы бы , как и Хохол , – не отказались бы от бабляной ренты за недра каждому, которые сейчас, по Конституции РФ, не принадлежат населению. Я к тому , что мы – не хозяева в своих странах.

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          • 10978 9024
            маринажора шапов 30 июля 2020 в 12:07

            и что к чему??им предлгают внутренние цены ,если они ,как все в РФ платят налоги,нельзя кушать у одних за столом ,а спать ложиться под другого,тем более под врага.

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    • 1573 1385
      Александрмарина 30 июля 2020 в 11:28

      Торгаши сидят в “Газпроме”. Другого разговора они не признают.

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      • 21273 2187
        РусофилАлександр 30 июля 2020 в 11:45

        А кто должен сидеть в Газпроме?
        Газпром создан чтоб ТОРГОВАТЬ.
        И какого-такого ” другого” ?
        Хочешь торговать=торгуй
        Не хочешь не торгуй.
        Решил ПОБЫЧИТЬ с торгашом и что-то ОТНЯТЬ так на каждого быка всегда найдётся пртивобык.

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        1
    • 21273 2187
      Русофилмарина 30 июля 2020 в 11:42

      Как обычно.
      Спокойно…..
      ЛУКАШЕНКО (с высокой вероятностью) нанял каких-то мужиков,что-то им наобещал а потом СЛИЛ……
      Так РЕГУЛЯРНО бывает в Африке и на БВ……
      Африканские диктаторы нанимают себе наёмников для разных целей. Иногда это охрана иногда карательные рейды или другая часто очень ГРЯЗНАЯ но очень ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ работа
      Нам об этом не рассказывают но как-то договариваются когда там у парней возникают проблемы…..
      Отсюда вывод
      1. Лукашенко упал на уровень африканского диктатора
      2. Есть такая профессия “солдат удачи”.
      Очень денежная но очень рисковая и ситуация в которой парни оказались не самая плохая раз ЕЩЁ ЖИВЫ.
      И они знали на что идут.
      И не надо делать из них ангелов какающих цветами или народных героев.
      Это не так.

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