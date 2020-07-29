Радио НОД 28.07.2020

Здравствуйте, Анатолий Александрович!

Здравствуйте уважаемые радиослушатели, мы начинаем нашу передачу. Анатолий Александрович, вот в последнее время, ходит очень много слухов, о том что 5G вышки вызывают короновирус, какие-то психические отклонения или проблемы со здоровьем. Какое Ваше мнение на этот счёт?

Моё мнение сводиться к одному слову – Huawei. А если подробно, пару лет назад китайская фирма Huawei первой в мире создала работоспособную сотовую аппаратуру пятого поколения. Соединенные Государства Америки где есть своя фирма по разработке новых сотовых технологий Qualcomm срочно попытались заблокировать работу Huawei самыми разнобезобразными способами. Они объявили Huawei в том, что фирма обязательно будет перехватывать информацию и передавать её правительству Китайской Народной Республики. И в частности, под этим предлогом они добились недавно, что Великобритания отказалась от уже заключенного контракта с Huawei. И пошла даже на выплату огромной неустойки, но в итоге в этой стране будет использоваться не аппаратура Huawei, а насколько я слышал заметно менее эффективная аппаратура Qualcomm.

Другие страны далеко не так поддаются американскому давлению, как Британия, всё-таки родственники, большая часть населения Соединенных Государств это белые англо-саксонские протестанты ведущие свою родословную именно от переселенцев из Англии. Но с другими странами таким давлением справится сложнее, вот и появились абсолютно бредовые с точки зрения и физики и биологии слухи о вреде пятого поколения. Почему они бредовые, расскажу коротко. Чем выше частота радиоволн, тем меньше глубина их проникновения в организм. Радиоволны той частоты, на которых работает не то что пятые, а даже третье поколение сотовой связи, частота настолько велика, что глохнут, где-то не глубже одного миллиметра от поверхности кожи, а на самом деле речь идёт о десятых, а то и о сотых долях миллиметров. Глубина проникновения зависит ещё от электропроводности кожи, поэтому точно сказать насколько проникнет не берусь, но в любом случае это совершенно смешные числа. А частоты на которых работает связь пятого поколения в сотни, а то и в тысячи раз выше третьего поколения.