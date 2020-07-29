Право сильных или демократия по-американски

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События мая-июня 2020 года показали всему миру, насколько США далеки от построения равноправного демократического общества, учитывающего интересы каждого человека. После смерти из-за действий полицейского чернокожего американца Джорджа Флойда выступления активистов движения "Black lives matter" по борьбе с полицейским произволом и расовой нетерпимостью начались по всей стране. Массовые акции переросли в беспорядки, массовые покаяния, идеологические репрессии и истерию со сносом памятников.

Естественно, во всех этих событиях есть определенный перегиб со стороны афроамериканцев, борющихся за свои права. Есть перегиб и со стороны руководства США, которые каются за ошибки и преступления своих предков, стремятся угодить протестующим, убирают памятники, меняют литературные произведения, фильмы и становятся на колени. Но дело в том, что они признают свою вину только перед той частью общества, которая может силой отстоять свои права, забывая и сознательно замалчивая другие кровавые страницы истории своего государства. В частности хотелось бы напомнить о том, что на 28 мая 2020 года пришлась 190-ая годовщина вступления в силу Закона о переселении индейцев.

Данный закон предусматривал депортацию коренного населения, индейцев из юго-восточных штатов на дикие, необжитые земли западнее реки Миссисипи. По сути, это был итог всей политики правящих кругов США по отношению к коренному населению Америки, политики по отъему земли у индейцев. Процесс экспроприации земель подразумевался всегда, но осуществлялся прямо пропорционально способностям молодого государства Соединенных Штатов Америки отстаивать свои интересы с помощью военной силы. После войны за независимость, США, находились в крайне ослабленном состоянии. Так, президент Джордж Вашингтон считал, что новой войны, на этот раз с индейцами, США должны избежать любой ценой. В этот период предпочтительнее было покупать необходимые земли у индейцев. Первый такой договор был подписан в 1789 году. Этот процесс все-таки не исключал обманных действий по отношению к индейцам со стороны переселенцев, в частности, выплата мизерных компенсаций за освобождаемые земли. Так же широко распространены были насильственные действия по отношению к индейцам (покупка скальпов как один из примеров).

Постепенно США набирали военную мощь, соответственно, росли аппетиты правящих элит и менялись методы взаимодействия с коренным населением. Результатом этих изменений стала Доктрина открытий, сформулированная Верховным судом США в 1823 году. Согласно этой доктрине, все права на землю принадлежали тем людям, которые открыли данную территорию. Интересы местного населения (индейцев) не учитывались. Отдельное внимание в этой доктрине уделялось тому факту, что коренные жители Америки имели, на взгляд Верховного суда США, более низкий уровень развития. Хотя у историков есть доказательства того, что часть племен, в частности чероки, чикасо, чокто, крики и семинолы, имели не только достаточно высокий уровень социального развития, но и предпосылки для формирования политических структур.

Движение правительственных кругов США в этом направлении привело к принятию в 1830 году Закона о переселении индейцев. Тут речь уже не шла о договорах с индейцами или о прикрытии действий руководства США по отъему земли у коренного населения тезисами о неполноценности местного населения. Началось выселение индейских племен с освоенных и плодородных земель, которые понадобились переселенцам, на дикие территории. В законе предусматривался добровольный порядок переселения, который очень скоро превратился в добровольно-принудительный, а затем и силовой вариант переселения с использованием армии. Фактически же "добровольное" переселение превратилось в депортацию. В американском обществе сложился специфический взгляд на эту страницу истории. Преобладает мнение о том, что этническая чистка и депортация индейцев была вызвана исторической необходимостью: развитие экономики, рост населения и т.д. вынудили США захватывать новые земли. К несчастью, это оказались земли индейцев, которые они веками осваивали и обрабатывали. Индейцев пришлось переселять. В результате этого переселения, прохода по так называемой Дороге слез потери индейских племен были огромны и невосполнимы. Да и дальнейшая политика руководства США не способствовала сохранению и развитию культуры и языка индейцев Америки, а также появлению возможности отстаивания своих прав.

За такие действия в прошлом руководству США тоже не помешало бы попросить прощения у индейцев. Предпринять какие-то действия для поднятия уровня жизни индейцев. Но власти США не намерены это делать, потому что в США демократия и справедливость существуют только для сильных. А заставить силой руководство США признать свои преступления по отношению к коренному населению Америки индейцы уже не смогут, потому что свою силу индейские племена оставили в прошлом.