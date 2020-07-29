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Похищение лидера протестов

12:29. 29 июля 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Арест женщины-активистки в Нью-Йорке.
Полицейские в штатском напали на нее на улице и бросили ее в неопознанный минивэн с надписью "Хлеб", увезли в неизвестном направлении. В городском совете назвала это видео "Невероятно тревожным" и заявили, что "Невольно возникает вопрос – Кто следующий?!"


Полиция заявляет, что задержанная уничтожила 5 камер видеонаблюдения на Манхэттене.

Под давлением мэрии и активистов BLM, полиция была вынуждена отпустить задержанную, коей оказалась некая Никки Стоун – бездомная трансгендерная женщина 18 лет.



Согласно официальной статистике с начала протестов в Нью-Йорке уничтожено более 300 полицейских машин.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6055272.html

Метки: Нью-Йорк, полиция, протесты, США, юмор

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