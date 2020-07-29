Похищение лидера протестов
12:29. 29 июля 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Арест женщины-активистки в Нью-Йорке.
Полицейские в штатском напали на нее на улице и бросили ее в неопознанный минивэн
Полиция заявляет, что задержанная уничтожила 5 камер видеонаблюдения на Манхэттене.
Под давлением мэрии и активистов BLM, полиция была вынуждена отпустить задержанную, коей оказалась некая Никки Стоун – бездомная трансгендерная женщина 18 лет.
Согласно официальной статистике с начала протестов в Нью-Йорке уничтожено более 300 полицейских машин.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6055272.html