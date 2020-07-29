Похищение лидера протестов

с надписью "Хлеб"

Арест женщины-активистки в Нью-Йорке.Полицейские в штатском напали на нее на улице и бросили ее в неопознанный минивэн, увезли в неизвестном направлении. В городском совете назвала это видео "Невероятно тревожным" и заявили, что "Невольно возникает вопрос – Кто следующий?!"Полиция заявляет, что задержанная уничтожила 5 камер видеонаблюдения на Манхэттене.Под давлением мэрии и активистов BLM, полиция была вынуждена отпустить задержанную, коей оказалась некая Никки Стоун – бездомная трансгендерная женщина 18 лет.Согласно официальной статистике с начала протестов в Нью-Йорке уничтожено более 300 полицейских машин.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6055272.html