Очередные переговоры по разоружению между Россией и США не внушают оптимизма

На фоне аннулирования американской администрацией нескольких договоров по контролю над вооружениями Россия и США встретятся в Вене, чтобы обсудить проблемы стратегической стабильности в мире. Будут ли присутствовать представители Китая на переговорах пока не известно.

Российские дипломаты за последний год активно пытались добиться возобновления диалога по контролю над вооружениями. При этом они предупреждают, что больших ожиданий, касающихся сохранения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в особенности из-за недавнего выхода американской стороны из договора по открытому небу, ждать не стоит.

Первые консультации о разоружении, состоялись в прошлом месяце в Вене, однако каких-либо результатов они не принесли – у сторон по-прежнему сохраняются разногласия по вопросу продления ДСНВ. Срок действия договора заканчивается в феврале следующего года. Сегодня, это последнее соглашение, позволяющее контролировать часть ядерных вооружений двух государств. В Кремле готовы пролонгировать договор без внесения в него каких-либо изменений, однако Белый дом выступает категорически против, требуя включения Китая в СНВ-3. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики заявляют, что готовы присоединиться к соглашению при условии, если Штаты снизят свои ядерные арсеналы до китайского уровня.

Вашингтон уже пытался оказать давление на Москву касательно того, что она якобы обязана привести Пекин к столу переговоров. Однако Россия четко дала понять, что если речь идет о многосторонних переговорах, следовательно, подразумевается и вовлечение других стран НАТО, обладающих ядерным оружием. На что американская сторона не согласилась с российским предложением.

Новый раунд российско-американских переговоров по контролю над вооружениями пройдет с 27-30 июля также в австрийской столице. Впрочем, оптимизма они не внушают. По мнению экспертов, истинная цель администрации Д.Трампа не в том, чтобы снизить ядерные арсеналы, а в том, чтобы переложить ответственность за свой выход из ДСНВ на других и создать выгодные условия для заключения нового соглашения, которое будет отвечать деструктивной политике США в области стратегической стабильности.

Источник: http://westvoices.ru/analytics/27035/