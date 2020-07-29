Месть за сестру. О подвигах танкиста Александра Космодемьянского

Соседские яблоки

Космодемьянские переехали в Москву из Тамбовской области в 1930-м и до войны жили в Коптеве, недалеко от Тимирязевского леса. Тогда это была дальняя окраина Москвы, застроенная маленькими деревянными домиками, жители ходили по узким и пыльным проселочным улочкам.

По воспоминаниям Рады Либерман, в детстве дружившей с Зоей, Александр, которого все звали Шурой, уже тогда был незаурядным мальчиком — удивительно невозмутимым, не по годам серьезным (Шуре тогда было всего 13) и очень рассудительным. Его характер Либерман описывает как «напористый и волевой».

Но в чем-то Шура был таким же озорником, как все подростки, — обносил соседские яблони, смородину, крыжовник, чем приносил немало хлопот их владельцам, «хотя и имел некоторые обязанности по дому, частенько уклонялся от них».

© Алексей Дурасов/ТАСС

Уже тогда Шура увлекался техникой, особенно танками. Еще он любил рисовать: «Танки, пушки, корабли, изображенные уверенной рукой, детально и почти профессионально» — это была его любимая тематика.

В школе мальчика прозвали «ведмедем» за сочетание высокого роста, не по возрасту большой физической силы и в то же время наивную застенчивость и неповоротливость, которая, впрочем, тут же улетучивалась, когда он играл, например, в волейбол — одну из самых любимых его спортивных игр.

Однако детство у мальчишек, родившихся в 1920-х, было недолгим. Наступило трагическое лето 1941-го, и Шуре в один момент пришлось забыть обо всех юношеских мечтах и планах.

Танковое училище

Ему было 16, когда немцы казнили его старшую сестру, партизанку Зою. О своем желании отомстить за девушку писали тогда со всех фронтов. Шура, поделившись со школьными друзьями — Володей Юрьевым, Юрой Браудо, Николаем Неделько и Володей Титовым, не сообщая матери, решил идти на фронт. Друзьям хотелось обязательно воевать всем вместе.

«В авиации один экипаж из четырех не создашь, в морском флоте тоже. А что, если в танкисты?» — вспоминал рассказы Шуры журналист Александр Фридляндский, тесно общавшийся с ним на дорогах войны.

Друзья отправились на прием к генералу в Главное автобронетанковое управление Наркомата обороны и вышли после беседы воодушевленные.

В тот же день Шура написал заявление на имя Комиссара Управления бронетанковыми военно-учебными заведениями: «Прошу направить меня в бронетанковое училище. Хочу быть активным участником Великой Отечественной войны. Я отомщу гитлеровским воякам за смерть моей сестры Зои Космодемьянской. Я обязуюсь отлично овладеть специальностью командира тяжелого танка. Я буду честно служить своей Родине и, если понадобится, не пощажу своей жизни для полного уничтожения гитлеризма. А.Космодемьянский. 18.IV.1942 года».

В апреле 1942-го юношу и его друзей зачислили в Ульяновское военное танковое училище. Поначалу учеба давалась тяжело. «Эх, мама, ничего-то я не умею. Даже ходить в строю толком не умею. Сегодня, например, отдавил товарищу пятку», — писал Шура домой.

Но уже совсем скоро тон писем стал более уверенным: «Устаю, недосыпаю, но работаю, как зверь. Уже хорошо изучил винтовку, гранату, наган. На днях мы ездили на полигон, где стреляли из танка. Мои результаты для начала нормальные. По стрельбе из танка на дистанцию 400–500 метров из пушки и пулемета я поразил цели на «хорошо». Ты теперь меня не узнаешь: командиров очень хорошо приветствую и в ногу хожу молодцом».

Свое 17-летие, как и окончание училища, Шура встретил в 1943 году — младшим лейтенантом. А осенью 1943-го был уже на фронте — в составе 1-го батальона 42-й гвардейской тяжелой танковой бригады, получив под командование танк КВ-1.

«За Зою»

21 октября 1943 года на одном из участков Западного фронта гвардейская танковая часть, в которой служил Александр, улучшая позиции, атаковала сильно укрепленный район вражеской обороны. В первом же бою Александр отличился.

Экипаж под командованием Александра Космодемьянского шел впереди первого батальона, наносившего удар на главном направлении. Бой продолжался всю ночь, задача была выполнена: «Танкисты выбили гитлеровцев с занятых рубежей, уничтожив при этом более 200 фашистских солдат и офицеров и взяв многих в плен». В том бою экипаж Александра уничтожил два противотанковых орудия, три миномета и до 50 солдат противника.

Предстояли и особые для Александра бои. Из докладной командира части: «Особенно отличился экипаж тяжелого танка KB под командованием комсомольца гвардии лейтенанта А. А. Космодемьянского. Он действовал инициативно, смело и решительно. По предварительным подсчетам, гвардейский экипаж танка А. Космодемьянского истребил до роты пехоты противника, раздавил десять блиндажей, подбил из пушки семь вражеских орудий, сжег одну самоходку. Экипаж взял в плен 20 гитлеровцев».

Это были не просто 20 гитлеровцев. Танк Космодемьянского, на котором было крупно написано «За Зою», как пишет Фридлянский, атаковал именно солдат и офицеров «322-го полка 197-й немецкой пехотной дивизии, которые совершили свое неслыханное злодеяние в подмосковном селе Петрищево».

Риск и расчет

Потом были другие бои. Однополчане вспоминали, что Александр отличался каким-то бесстрашием, граничащим с отчаянностью, но вместе с тем никогда не забывал про трезвый расчет. Он любил рисковать, но это опять-таки сочеталось в нем с хладнокровием и военной хитростью.

© Алексей Дурасов/ТАСС

«Бывали дни, когда экипаж по двое суток беспрерывно находился в бою. Отдыхали только в короткие перерывы, вызванные заправкой машины горючим и пополнением боекомплекта. Случалось, что танк загорался от вражеского термитного снаряда и Саша едва успевал выпрыгнуть из моря огня и дыма», — записал Фридлянский.

Вот снова докладная командира: «Танк подорвался на мине, но это не остановило мужественных танкистов. Они продолжали вести огонь с места. Вместе с подоспевшими ремонтниками экипаж восстановил машину, и она снова ринулась вперед».

Сам же Шура в дневнике написал так: «Ты можешь потерять в бою танк, потерять лучшего друга, близкого родного человека, но, если ты жив, если бьется твое сердце, ты не имеешь права терять присутствие духа».

Через год после первой атаки за Космодемьянским уже закрепилась слава очень смелого бойца. После очередного успешного боя его назначили командиром тяжелой самоходной установки. С новым экипажем — наводчиком гвардии старшим сержантом Виктором Аксеновым, заряжающим — гвардии рядовым Митрофаном Дударевым, замковым — гвардии сержантом Александром Фесиковым — он сработался быстро.

Едва преодолев 18-летие, молодой офицер был удостоен ордена Отечественной войны I и II степени. Сам герой относился к наградам без пафоса. «Очень правильно говорят в народе: «Не смотри, что на груди, а смотри, что впереди», — записал он в дневнике.

Мастерство стратегии и тактики

С пополнением Александр проводил беседы, рассказывая о тактических приемах немцев, делился, например, «опытом борьбы с немецкими «пантерами», находящимися в засаде».

Он объяснил, что «противник выдвигает небольшие группы «пантер» на опушки леса и на окраины населенных пунктов. И это понятно — так лучше, сподручнее контролировать пути подхода, а также сдерживать продвижение наших танков и артиллерии». Как-то Космодемьянскому было приказано «подавить огневые точки врага» в условиях боя на открытой местности.

«Одна «тридцатьчетверка» попыталась выдвинуться на гребень высоты, но тут же была подожжена. Печальный урок нашего танка заставил быстро сориентироваться и найти другой путь подхода к позиции, удобной для ведения огня. По зигзагообразной лощине мы вышли во фланг противнику. Выскочив из самоходки, я пополз на бугор. Между домами увидел вражеские машины. Определив расстояние, я дал команду выдвинуть машину на высоту и открыть огонь. Первый снаряд — недолет. Пришлось сделать поправку. Следующими тремя выстрелами «пантера» была зажжена. Мы сразу же развернулись и скрылись в лощине. Продолжая наблюдение за населенным пунктом, я заметил, что из деревни уходит фашистская самоходка. Мы вновь сманеврировали, выехали на бугор и несколькими залпами уничтожили ее. Лишившись двух подвижных огневых точек, противник не выдержал атак наших войск и вынужден был оставить населенный пункт».

Последний бой

Записи в истории части описывают бои скупо: «6 апреля 1945 года в районе Транквиц Космодемьянский вместе с экипажем самоходной установки, используя подручные средства, под сильным артиллерийским и минометным обстрелом навел переправу через канал Ланд-Грабен шириной в 30 метров и первым форсировал водный рубеж. Огнем пушки он уничтожил артиллерийскую батарею врага, взорвал склад с боеприпасами и истребил до 60 гитлеровских солдат и офицеров. Благодаря инициативе и решительности, проявленной гвардии старшим лейтенантом Космодемьянским, прикрывшим огнем самоходки канал, были обеспечены наведение прочного моста и последующая переправа через канал тяжелых танков и самоходной артиллерии».

А вот следующая: «8 апреля 1945 года батарея под командованием Космодемьянского, преодолевая минные поля и плотный заградительный огонь, выдвинулась на открытую позицию перед фортом Кениген Лаузен и, открыв мощный огонь по форту, первой ворвалась в расположение противника, принудив капитулировать гарнизон форта. В результате смелых и решительных действий было взято в плен 355 вражеских солдат и офицеров, захвачено девять исправных танков, 200 автомашин и склады с горючим. Во время штурма пригорода Кенигсберга — Иудиттена — батарея Космодемьянского оказала серьезную поддержку пехотинцам Н-ской стрелковой дивизии, ведя с флангов огонь по вражеским пулеметчикам и автоматчикам, засевшим на чердаках домов. Точными попаданиями самоходчики разбили снарядами множество каменных зданий, превращенных противником в сильно укрепленные огневые точки».

© Алексей Дурасов/ТАСС

Потом ещё и еще, и это в последний день его жизни: «Самоходчики под командованием Космодемьянского подбили два танка противника, подавили огонь 18 дзотов и истребили более 50 фашистов». «Продолжая развивать наступление, гвардейская батарея Космодемьянского снова в бою. <…> Подразделение гвардейцев первым ворвалось в населенный пункт Фирбруденкруг, что северо-западнее Кенигсберга. Гвардейские самоходки раздавили четыре вражеские противотанковые пушки. Около 40 гитлеровских автоматчиков так и не поднялись после метких выстрелов из пулемета. Более 90 солдат и офицеров противника было взято в плен».

Окончание этого боя, как и саму Победу, Александр уже не увидел. 13 апреля 1945 года его смертельно ранило осколком вражеского снаряда. Ему было неполных 20.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за героизм, проявленный в ходе штурма Кенигсберга, гвардии старшему лейтенанту Александру Космодемьянскому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Александр Космодемьянский навечно зачислен в списки своей воинской части, на месте его гибели на 14-м километре автодороги Калининград — Балтийск установлен памятный знак.

Юлия Острогожская

При подготовке материала использовалась литература: 1. Александр Фридляндский. «Каким он парнем был». Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. 2. Вячеслав Ковалевский. «Брат и сестра». М. Советский писатель, 1964. 3. Рада Либерман. «Она назвалась Зоей», Источник: https://1941-1942.ru/.

Редакция сайта tass.ru выражает благодарность писателю, исследователю Дарье Верясовой за предоставленные документы и материалы.

Обложка: © Алексей Дурасов/ТАСС