Индивидуальный предприниматель Ефремов вины не признает
13:18. 29 июля 2020 46 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Как заявил адвокат потерпевших, "актер" Михаил Ефремов убивший человека по пьяни в ходе ДТП, в ходе следствия от признания своей вины отказался. Кроме того, Ефремов заявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель. Ну это сразу на условно-досрочное.
Собственно, вот и вся цена роликам с извинениями и покаяниями https://colonelcassad.livejournal.com/5943667.html от "гражданина поэта".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6055441.html
Недавно ,с неделю назад,прочла на Конте -парню,20 лет ,не русский, из Перми, за такое же преступление -сбил девушку 24 лет насмерть ,дали 2 года условно и 2,5млн выплатил мужу .И ничего,а здесь мусолят из-за фамилии,родственники особых претензий не имеют,продали.Всё имеет свою цену.