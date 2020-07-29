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Индивидуальный предприниматель Ефремов вины не признает

13:18. 29 июля 2020 46 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Как заявил адвокат потерпевших, "актер" Михаил Ефремов убивший человека по пьяни в ходе ДТП, в ходе следствия от признания своей вины отказался. Кроме того, Ефремов заявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель. Ну это сразу на условно-досрочное.

Собственно, вот и вся цена роликам с извинениями и покаяниями https://colonelcassad.livejournal.com/5943667.html от "гражданина поэта".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6055441.html

Метки: Ефремов, криминал, творцы

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10957 9003
    марина 29 июля 2020 в 14:22

    Недавно ,с неделю назад,прочла на Конте -парню,20 лет ,не русский, из Перми, за такое же преступление -сбил девушку 24 лет насмерть ,дали 2 года условно и 2,5млн выплатил мужу .И ничего,а здесь мусолят из-за фамилии,родственники особых претензий не имеют,продали.Всё имеет свою цену.

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