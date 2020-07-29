Дружить против Пекина: Вашингтон предложил Москве создать «новый альянс демократий»

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию создать коалицию против Китая. В Москве такое заявление рассмотрели как попытку разобщить партнерские отношения с Пекином. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон пытается нейтрализовать конкурента на мировой арене.

Президент США Дональд Трамп в последнее время неоднократно заявлял о том, что тесное общение России и Китая опасно для развития ситуации на внешнеполитической арене в сторону лидерства Вашингтона. Многочисленные американские санкции в отношении обеих стран открыто демонстрируют позицию Штатов, которые, судя по всему, стремятся к «мировому господству». Один из телефонных разговор президента Трампа по Ирану должен был отговорить президента России Владимира Путина от поддержки Тегерана, который хочет объединить свои усилия с Китаем для долгосрочного антиамериканского альянса. Но российская сторона прекрасно понимает, к чему ведется такая политика, и не может допустить очередного витка дестабилизации международной обстановки.

Напомним, что несколько недель назад госсекретарь Майк Помпео предложил России создать «новый альянс демократий» для противостояния Китаю.

«Генеральный секретарь Си Цзиньпин не обречен вечно тиранить внутри и за пределами Китая, если мы не позволим ему. Возможно, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий», – сказал глава Госдепа.

Определив Китай как явную и настоящую опасность, Майк Помпео перевернул заявление президента Никсона, сделанного в 1970-х годах, о том, что «мир не может быть безопасным, пока Китай не изменится», сказав, что «мир должен изменить китайскую Коммунистическую партию, или Китай изменит нас». В конце своей речи госсекретарь определил повестку дня для начала новой холодной войны, но на этот раз против Пекина.

Несмотря на такие «самоуверенные заявления», российская сторона осталась непреклонна.

«Провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом», – сказала Захарова.

Она напомнила, что обе страны являются постоянными членами Совбеза ООН и вместе с другими участниками «пятерки» несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности. Партнерские отношения должны развиваться в рамках добрососедства и взаимной выгоды, а не дружбы против кого-то.

Источник: http://westvoices.ru/analytics/27032/