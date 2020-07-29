Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм», митингующие после общения с ним успокаиваются. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсант».

По словам врио главы региона, он уже начал диалог с митингующими. «Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне», — заявил он.

Дегтярев также отметил, что на настроениях митингующих «паразитируют приезжие организованные провокаторы». Кроме того, в городе приехали иностранцы.

«Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились», — сказал врио губернатора.

Он выразил надежду, что полицию на митингах не будут провоцировать на крайние действия.

Кроме того, Дегтярев заявил, что будет работать с населением на этом посту без посредников в лице чиновников и партий с помощью «народного совета», в который войдут лидеры общественного мнения.

Он также признался, что назначение на пост врио губернатора стало для него неожиданностью.

«География назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии», — сказал Дегтярев.

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, которого задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Акции проводятся на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. Они собирают от 100 до нескольких тысяч человек. Самый массовый митинг был 11 июня, он собрал 12 тысяч человек.

Президент Владимир Путин снял Фургала с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона.

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