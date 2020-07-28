В США требуют квот для негров в высших учебных заведениях
Студенты и сотрудники престижных американских университетов на волне протестов против расизма потребовали ввести квоты для темнокожих людей. Открытые письма с таким требованием получило руководство Стэндфордского и Принстонского университетов. Об этом сообщает World Socialist Web Site.
Студенты и профессура Стэндфорда настаивают на введении квоты 20% для всех чернокожих студентов, аспирантов и сотрудников к концу 2021 года. А в послании к руководству Принстона подписанты требуют ввести не менее 25% афроамериканцев в состав профессуры к 2022 году.
Калифорнийский университет попечителей (один из лидеров мировых рейтингов) уже принял решение обсудить тему квот на референдуме штата в ноябре.
2. увеличить число афроамериканских сообществ и организаций в кампусе;
3. иметь не менее двух темнокожих профессоров и двух стажеров на каждой кафедре;
4. провести тщательное исследование расовой и этнической принадлежности студентов и сотрудников;
5. создать новый научный центр, посвященный проблемам равенства. Этот центр будет проводить в том числе антирасистские тренинги среди студентов и преподавателей.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1595878429
Как в СССР были квоты для слабоумных.
Да чего там – квоты… Просто запретить белым учиться и всё!