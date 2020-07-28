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Сухой Суперджет. Анатомия региональника

04:52. 28 июля 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



Очень подробный и дотошный разбор ситуации с гражданским самолетом "Сухой Суперджет 100".
Предыстория создания, технические характеристики, сильные и слабые стороны машины, проблемы эксплуатации и обслуживания и т.д.
Очень много интересных фактических деталей и различной статистики.


Часть №1. Предыстория



Часть №2. Аэродинамика и компоновка



Часть №3. Двигатель



Часть №4. Система управления



Часть №5. БРЭО, расходы, выводы.



В целом, канал "Мальчика в маске" уже достаточно давно радует годным контентом на тему современной авиации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6052477.html

Метки: авиация, Видео, производство, промышленность, Россия, ссср, технология

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