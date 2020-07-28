Сухой Суперджет. Анатомия региональника





Очень подробный и дотошный разбор ситуации с гражданским самолетом "Сухой Суперджет 100".

Предыстория создания, технические характеристики, сильные и слабые стороны машины, проблемы эксплуатации и обслуживания и т.д.

Очень много интересных фактических деталей и различной статистики.

В целом, канал "Мальчика в маске" уже достаточно давно радует годным контентом на тему современной авиации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6052477.html