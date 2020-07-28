С Марией 24.07.2020

Если Союз распался, то кризис был. Системный кризис. А вот был этот системный кризис в экономике или во власти?

Владимир Ильич Ульянов не раз говорил: «Политика — есть концентрированное выражение экономики». Кризис во власти несомненно имел и многие собственные движущие силы. Но всё таки главным оказалось, на мой взгляд, именно осложнение в экономике. Осложнение это вызвано в первую очередь тем, что по мере роста разнообразия экономики сложность управления ею растёт очень стремительно. Грубо говоря, общее число арифметических действий необходимое для планирования производства пропорционально числу названий изделий и деталей для этих изделий в степени примерно три с половиной. Подчеркну, речь идёт не об объёме выпуска, а именно о числе названий. Поэтому пока экономика наша стремительно росла, но разнообразие её было умеренным легко было планировать всё хозяйство из единого центра. А когда начался рост именно разнообразия возникли управленческие сложности. Причём природу этих сложностей тогда никто толком не знал.

Это уже где-то примерно в шестидесятые – семидесятые годы пошли серьёзные математические исследования методов управления. А проблема проявилась на рубеже 40-50-ых годов. И если раньше все управленцы при всех своих внутренних конфликтах, которые кстати замечательно описаны в книге Хазина и Щеглова “Лестница в небо”, имели всё таки в основном единое представление о методах управления и единые цели. То тут, когда на глазах стала ухудшаться эффективность управления так же на глазах стали разрастаться различия во взглядах. И тут уже была не только внутриклановая борьба в смысле устремления залесть повыше, а были и очень многие другие факторы связанные именно с разногласиями по методам управления. И в этом смысле кризис не столько политический сколько именно управленческий. Но несомненно очень тесно связанный именно с развитием экономики. Рост разнообразия это одно из следствий развития экономики в целом. Поэтому тут наложилось друг на друга несколько факторов.

Ну а дальше по мере того, как не эффективность управления вела к тому, что наши возможности в экономике стали использоваться на много хуже чем раньше, это породило и сомнение в конечной цели нашего общества. Так что тут получился комплекс сложностей. И очевидно для выхода из этих сложностей также требуется комплексное решение. Я уже не раз говорил, что мы с коллегами ещё в 2012 году подготовили план исследований необходимых для выработки этого комплексного решения. Но пока к сожалению никто не спешить организовать и профинансировать эти исследования. Там уже такой уровень сложности работ, что чисто в любительском порядке их не провести…