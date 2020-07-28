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Радио Аврора 28.07.2020

23:50. 28 июля 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В эфире Информационное Агентство “Аврора”. В студии журналист Михаил Кокорев. И сегодня на вопросы отвечает человек энциклопедия, интеллектуал Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, первый вопрос, наиболее горячий на сегодняшний день, это блокировка Ютубом канала Царьграда на Youtube. И канала господина Дугина. Что вы можете сказать о поведении этого зарубежного сервиса? И что ждать оппозиционным российским платформам?

Ну, формально Youtube в своем праве. Поскольку в Соединённых Государствах Америки запрещено издавать законы ограничивающие свободу слова, но это имеет и обратную сторону. А именно, любое ограничение любой частной информационной структуры тоже можно трактовать, как ограничение свободы слова. А если вас это не устраивает, то формально вы всегда можете найти какую то иную информационную структуру и публиковаться в ней. Но именно формально. Поскольку отцы основатели Соединённых Государств ещё не знали, что на действительно свободном рынке неизбежно возникает монополия кого-то одного из множества производителей. В том числе и из производителей информации.

И вот сейчас мы пожинаем в частности плоды того, что не озаботились вовремя созданием собственных структур занимающихся распространением информации, а надеялись попользоваться американскими. Ну, вот и получили в общем то, что заслужили. Что американцы ведут против нас информационную борьбу в том числе и путём ограничения наших возможностей в распространении информации. А мы как всегда к очередной войне не готовы. Мы собственно на протяжении большей части нашей истории были не готовы к очередным войнам. Другое дело, что мы как правило довольно быстро осваивали применённое против нас оружие и начинали его употреблять даже эффективней чем противник. но для этого нужно время. А сейчас всё развивается так быстро, что времени на раскачку у нас фактически нет. И то, что скажем какой-то Rutube пребывает в полнейшем загоне и о нём по моему почти никто толком не знает не то что за рубежом, но и у нас. Это последствия того, что и к этой информационной войне мы тоже не готовимся…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-28-07-2020/

Метки: youtube, видео блог, информационная война, Царьград

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