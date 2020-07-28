Названы самые популярные у россиян пароли

Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.

В топ-10 вошли: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890. Все эти пароли легко не только запомнить, но и быстро набрать, рассказал агентству «Прайм» основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

«Что касается кириллических паролей, то среди них наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко. Их легко запомнить, однако стоит помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не везде», — отмечает эксперт.

Прежде чем выбрать один из таких паролей, нужно помнить, что подобные комбинации являются популярными не только у пользователей гаджетов, но и у мошенников. Часто взламывают пароли, состоящие только из чисел или построенные на основе отдельных слов, для чего используются специальные словари. Оганесян добавляет, что в последнее время для получения паролей мошенники все чаще используют социальную инженерию, так как усложнение требований к ним делает подбор все более сложным.

«По результатам расшифровки крупных утечек около 80% паролей ранее не встречаются, то есть, не являются простыми и генерируются пользователем для конкретного сайта», — отмечает эксперт.

Надежный пароль должен состоять, как минимум, из 8–10 знаков и включать буквы в разных регистрах, а также спецсимволы. Принцип его создания зависит от того, как вы его планируете использовать.

«Если вам нужно запомнить этот пароль и часто вводить на разных новых устройствах, то лучше пользоваться мнемоническими правилами, например, составить длинное предложение, а затем составить пароль из первых буквы слов, цифр и знаков препинаний», — советует Оганесян.

Если же пароль будет использоваться на компьютере или доверенных мобильных устройствах и храниться в связке ключей или в менеджере паролей, то лучше сделать его полностью случайным, например, при помощи генератора надежных паролей, встроенного в мессенджер или новые браузеры, заключает он.

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