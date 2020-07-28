“На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались.”
13:48. 28 июля 2020 193 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Познавательная страничка. Откуда пошла расхожая цитата про патриотизм и воровство, приписываемая Салтыкову-Щедрину.
"На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались"
Цитата.
"На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались."
Вариации.
"Когда начинают часто говорить о патриотизме – значит опять, сильно проворовались".
"Если патриотизм, значит, небось, проворовались".
"Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят"
"Если в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли." и т.д.
Авторство.
Народное. Ошибочно приписывается М.Е. Салтыкову-Щедрину.
Использование.
"Сейчас вот опять на патриотизм стали напирать. Напрашивается продолжение от Михаила Евграфовича – «…видать, проворовались»" (Г. Бовт. Есть ли жизнь после Путина. 2017.)
"Как прекрасен и вечен Салтыков-Щедрин! Я однажды час читал по радио цитаты из него – и был завален письмами повторить… Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли. И так далее, так далее; самый вечно живой из всех русских классиков." (М. Веллер. Огонь и агония. 2018)
Вот вы, допустим, совершенно случайно натыкаетесь на такую фразу "На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались". И если эта фраза не была бы подписана именем Салтыкова-Щедрина, едва ли бы вы сообразили, что речь там идет о второй половине XIX века, а не о начале XXI. (Л. Рубинштейн. Знаки внимания. 2018. См. также в колонке 2011 г.)
А уж если о своем великом патриотизме стали усердно разглагольствовать очень большие начальники – об этом феномене исчерпывающе высказался еще Салтыков-Щедрин: «На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались». (Б. Акунин. 2015).
Причем какие-то меры надо предложить конкретные — а из конкретного в голове только Салтыков-Щедрин: «О патриотизме заговорили — значит, проворовались».(Д. Гудков, 2016)
А также десятки других писателей и журналистов.
Происхождение.
Вероятно, из публицистики начала 90-х гг.
В "классическом" виде зафиксирована в январе 2007 г. на anekdot.ru.
Несколько иной вариант использовал в 2005 г. А. Кох:
Для другой группы людей, которая, я ещё раз подчеркну, составляет значительное меньшинство, по сравнению с первой группой, приоритетом является человек, его права и, безусловно, его жизнь. Ради этих ценностей, а не ради территориальной целостности и суверенитета, опять же никакие жертвы не бессмысленны. Вообще, все эти тезисы о территориальной целостности и суверенитете – не более, чем злонамеренное зомбирование людей с целью сохранения власти. Так думает это самое меньшинство. У Салтыкова-Щедрина есть фраза: «Что-то больно на патриотизм напирает, наверное, проворовался»… Это классическая артикуляция позиции меньшинства.
Наконец, самая ранняя пока найденная формулировка несколько неожиданно отсылает к статье К. Борового "Личность и государство: кто для кого?":
Есть в таком государственном патриотизме, проповедуемом действующими чиновниками, бывшими и будущими, одна черта, которая подмечена еще Салтыковым-Щедриным: что-то о патриотизме стали часто говорить, значит сильно воруют… (Сборник "Мифы и факты: 50-летие победы : гуманные ценности и патриотизм", 1995).
Что говорил Салтыков-Щедрин?
Идея, согревающая патриотизм — это идея общего блага. Какими бы тесными пределами мы ни ограничивали действие этой идеи…, все-таки это единственное звено, которое приобщает нас к известной среде и заставляет нас радоваться такими радостями и страдать такими страданиями, которые во многих случаях могут затрогивать нас лишь самым отдаленным образом. Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к воспринятию идеи о человечестве.
Напротив того, идея, согревающая паразитство, есть идея, вращающаяся исключительно около несытого брюха. Паразит настолько подавлен инстинктами личного эгоизма, что не может сознавать себя в связи ни с какою средою, ни с каким преданием, ни с каким порядком явлений. Хотя же и случается, что он предпочитает одну территорию другой и начинает называть ее отечеством, но это не отечество, а только оседлость. Воспитательное значение паразитства громадно: в этой школе вор мелкий развивается в вора всесветного.
До сих пор произвольное деление жизни на две половины мешало сознавать это различие, но практика взяла на себя труд обозначить его с определительностью почти осязательною. Отныне нет больше сомнений. Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.
(статья "Сила событий", 1870 год)
Кто, если не Салтыков-Щедрин?
Русский поэт Алексей Михайлович Жемчужников.
В его поэме "Сказка о глупом бесе и мудром патриоте" (1881-1883) есть вложенный в уста беса вопрос:
А что ж никто из вас, меж тем
Того презреньем не покроет
Кто родине и куры строит
И вместе как ближайший друг
К ней лазит запросто в сундук?
Как завелось у вас однажды,
Так, видно, будет и вперед:
Хоть грабит патриот не каждый,
Но что ни вор, то — патриот.
По иронии судьбы, Жемчужников послал поэму в "Отечественные записки", но она была отвергнута редактором журнала М.Е. Салтыковым-Щедриным.
https://labas.livejournal.com/1192237.html - цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6052950.html
Безполезно об этом говорить.
Ни в каком случае борьбу за патриотизм раздувать нельзя. Не должно быть ни какой ведущей и главной партии. Все должно быть туманно и размазано. Вот я хочу купить костодав для вишни. Раньше у меня костодавом работали домовенки. А если кругленькую вишню залить кружечкой коньяку с медом, то вишня получается “с новым годом” под шикалатку. А еще я поехал на велосипеде правда на нулевой скорости. А еще я люблю солить плавники лосося. Ох жирнющие собака. А еще мне обещали привезти из Витебска лесную голубику. Ох полезная сволочь. У меня такой патриотизм.
Насчёт голубики в Ботаническом Саду поинтересуйтесь, её из подшефного хозяйства в Ганцевичах завозят. 5-6 руб/кг. Обычно для своих внутри продают, но иногда в магазине со стороны ул.Сурганова.
Черника ничуть не хуже, но гораздо дешевле.
Лосося для засолки берите тихоокеанского (только не фукусимского). Атлантический (норвежский) чаще всего “аквакультура” (с фермы), у него совсем не те полезные жиры.
На велосипеде съездите к вдхр.Петровичскому, там искупаетесь, а в Колодищанском лесу по дороге наберёте хорошей черники. Но лучше в четверг-пятницу, т.к. за выходные всю выбирают.
П.С. Коньяк для вишни берите “Дагестан”. Армянский и молдавский местного разлива не хороши, “Хеннесси” стоит дорого, жирно будет для вишни.
Спасибочки. Александр вы очень хороший. Но велосипед у меня в спальне.
А писал я для Айвы. Она моя путеводная. Я почти пошел. Чудо почти состоялось.