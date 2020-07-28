Ким Чен Ын утёр нос американцам: победная речь лидера КНДР по поводу обладания страной ядерным оружием

Выступая на съезде ветеранов корейской войны, Ким Чен Ын указал на особую роль ядерного оружия как фактора сдерживания от агрессии американских империалистов

«Чтобы не дать еще раз испытать мучения и боль войны, мы должны были получить абсолютную силу, способную сдержать и предотвратить войну. Поэтому там, где другие бы уже 100 раз упали и сдались, мы, преодолевая трудности, выносливо терпя всевозможные угрозы и провокации, шли путем саморазвития в качестве ядерной державы.

Теперь мы стали страной, которая может надежно и устойчиво защититься от активных провокаций враждебных сил противников-империалистов в любой их форме и от запугивания военной угрозой. Теперь никто не сможет недооценивать нас. А если станет — ему придется заплатить за это соответствующую цену.

Благодаря нашему надежному и эффективному ядерному сдерживанию на этой земле больше не будет войны, и наша национальная безопасность и будущее будут твердо гарантированы навсегда.»

Напоминаем, что еще в феврале 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. 9 октября 2006 года был произведён первый ядерный взрыв. В апреле 2012 года в конституцию КНДР были внесены поправки о ядерном статусе страны



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