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Дудь как предчувствие // Письма

19:34. 28 июля 2020 133 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q8iF2VTYerE

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 4723 3179
    чужой 28 июля 2020 в 20:16

    А у меня предчувствие зимы. И я посмотрел стельки саламандры шерстяные на силиконе. Цена в разы выше. Поделюсь с товарищами ЯП своими наработками.
    1. Нужно вырезать стельки из картонной коробки где была обувь.
    2 Вырезать стельки из офицерской шинели
    3 Намазать на картонные стельки густо клей полиуретановый ( продается в тубусах под пистолет)
    4 Сверху наложить шерстяные стельки.
    5 Встать ногой на шерстяные стельки и выдавить лишний клей, чтобы сохранился профиль стопы.
    6 Сутки дать высохнуть. Клей сохнет с потреблением влаги из воздуха, поэтому ничем не закрывать.

    Получаются стельки лучше чем саламандры с выдавленным профилем своей стопы. (

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    1
    • 10749 8641
      Айвачужой 28 июля 2020 в 20:31

      7. Продавать получившиеся автографы своих стоп толпам поклонниц. Обогащаться и покупать на эти деньги всё новые и новые “Саламандры”. И вишню для изготовления вина. И пить вино, сидя в новых саламандрах. Подозреваю, что затык будет в количестве поклонниц, но это уже не ко мне.

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      1

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