Дудь как предчувствие // Письма
19:34. 28 июля 2020 133 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Эйнштейн как-то заметил, что тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен.
А у меня предчувствие зимы. И я посмотрел стельки саламандры шерстяные на силиконе. Цена в разы выше. Поделюсь с товарищами ЯП своими наработками.
1. Нужно вырезать стельки из картонной коробки где была обувь.
2 Вырезать стельки из офицерской шинели
3 Намазать на картонные стельки густо клей полиуретановый ( продается в тубусах под пистолет)
4 Сверху наложить шерстяные стельки.
5 Встать ногой на шерстяные стельки и выдавить лишний клей, чтобы сохранился профиль стопы.
6 Сутки дать высохнуть. Клей сохнет с потреблением влаги из воздуха, поэтому ничем не закрывать.
Получаются стельки лучше чем саламандры с выдавленным профилем своей стопы. (
7. Продавать получившиеся автографы своих стоп толпам поклонниц. Обогащаться и покупать на эти деньги всё новые и новые “Саламандры”. И вишню для изготовления вина. И пить вино, сидя в новых саламандрах. Подозреваю, что затык будет в количестве поклонниц, но это уже не ко мне.
Радость моя, чем обидел ? Что не так ?
Вообще не обидел. Шуткую. Попробовала продолжить мысель. И спасибо за идею, очень здравая и полезная.