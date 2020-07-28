Дегтярев рассказал о ножах и топоре на митингах в Хабаровске
Сотрудники полиции изъяли топор и ножи на субботнем митинге в Хабаровске. Об этом рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время проведения своего прямого включения в Instagram.
«В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», — заявил он.
Он добавил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала.
«Это абсолютно нормально иметь свое мнение и защитить моего однопартийца. Но все-таки лучшая помощь будет, если каждый будет работать на своем месте, а я, как врио губернатора, продолжать те хорошие дела, которые он наметил. Чем я и занимаюсь», — сказал Дегтярев.
В Хабаровске с 11 июля проходит череда митингов в поддержку арестованного губернатора Фургала. Точную численность их определить сложно из-за ангажированности сторон, ведущих подсчет. Но для населения 600-тысячного города народу на улицы выходит действительно много.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1595906907
В Хабаровске появились титушки и провокаторы Фёдорова из Калининграда. Есть даже с Украины. Путин умеет договариваться.
Да! Специально звонил Зеленскому и просил прислать побольше провокаторов -хохлов, поднаторевших за время майдана жрать печеньки и баловаться чайком по-майдановски.
За все просмотры шествий в Хабаровске услышал только один стоящий лозунг. Одна женщина истошно кричала в мегафон: ” Пусть правительство живёт на МРОТ!”.
Всё остальное, включая и “Москва не слышит,ТРАМП спаси!”-фуфло, задуманное в анналах дерь,мократических потуг.
Почему истошно?
Потому что смертельно надоело жить в нищете, когда каждый день начинается с того, что думаешь, что приготовить детям на завтрак.
Пока существует непреодолимая пропасть между нищими и богатыми, этот лозунг самый насущный и справедливый.