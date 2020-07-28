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Дегтярев рассказал о ножах и топоре на митингах в Хабаровске

06:35. 28 июля 2020 136 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Дегтярёв рассказал о ножах и топоре на митингах в Хабаровске | Русская весна

Сотрудники полиции изъяли топор и ножи на субботнем митинге в Хабаровске. Об этом рассказал  врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время проведения своего прямого включения в  Instagram.

«В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», — заявил он.

Он добавил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала.

«Это абсолютно нормально иметь свое мнение и защитить моего однопартийца. Но все-таки лучшая помощь будет, если каждый будет работать на своем месте, а я, как врио губернатора, продолжать те хорошие дела, которые он наметил. Чем я и занимаюсь», — сказал Дегтярев.

В Хабаровске с 11 июля проходит череда митингов в поддержку арестованного губернатора Фургала. Точную численность их определить сложно из-за ангажированности сторон, ведущих подсчет. Но для населения 600-тысячного города народу на улицы выходит действительно много.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1595906907

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9730 3739
    nikolay 28 июля 2020 в 11:00

    В Хабаровске появились титушки и провокаторы Фёдорова из Калининграда. Есть даже с Украины. Путин умеет договариваться.

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    • 4298 3774
      прохожийnikolay 28 июля 2020 в 12:29

      Да! Специально звонил Зеленскому и просил прислать побольше провокаторов -хохлов, поднаторевших за время майдана жрать печеньки и баловаться чайком по-майдановски.

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  • 4298 3774
    прохожий 28 июля 2020 в 12:35

    За все просмотры шествий в Хабаровске услышал только один стоящий лозунг. Одна женщина истошно кричала в мегафон: ” Пусть правительство живёт на МРОТ!”.
    Всё остальное, включая и “Москва не слышит,ТРАМП спаси!”-фуфло, задуманное в анналах дерь,мократических потуг.
    Почему истошно?
    Потому что смертельно надоело жить в нищете, когда каждый день начинается с того, что думаешь, что приготовить детям на завтрак.
    Пока существует непреодолимая пропасть между нищими и богатыми, этот лозунг самый насущный и справедливый.

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