Дегтярев рассказал о ножах и топоре на митингах в Хабаровске

Сотрудники полиции изъяли топор и ножи на субботнем митинге в Хабаровске. Об этом рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время проведения своего прямого включения в Instagram.

«В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», — заявил он.

Он добавил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала.

«Это абсолютно нормально иметь свое мнение и защитить моего однопартийца. Но все-таки лучшая помощь будет, если каждый будет работать на своем месте, а я, как врио губернатора, продолжать те хорошие дела, которые он наметил. Чем я и занимаюсь», — сказал Дегтярев.

В Хабаровске с 11 июля проходит череда митингов в поддержку арестованного губернатора Фургала. Точную численность их определить сложно из-за ангажированности сторон, ведущих подсчет. Но для населения 600-тысячного города народу на улицы выходит действительно много.

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