Величко М.В. Вопросы – ответы: “Для расширения кругозора”. Тандем Поколений.

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... не стала медлить с ответом. Похоже, вопрос не был для неё неприятным: - Нет... странно Роберту. Богачи обычно вели себя иначе. Для общения в виртуальном Мире... диаппазон восприятия окружающей инфомации значительно расширен. Оказывается, ИИ на базе квантовых...
...вышли для фотографирования, а потом продолжили переговоры в расширенном составе... этом не будет сессии вопросов-ответов. Источник СМИ: на ... по всей линии фронта велись боестолкновения. Сейчас украинские военные...в течение 20 минут вели огонь по силовикам. «...
... всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать..., скажем так, децентрализация, то есть расширение полномочий региональных властей, может быть... дома бы они себя не вели. Поэтому это тоже вызывает раздражение...
...нашему запросу, и расширение его также по нашему.... Война там практически велась под землей. Сирийские ... военно-политический эксперт, специально для «Русской Весны». * террористические...более подробно на этот вопросответить могут в министерстве обороны...
В действительности человеком движет не наслаждение и счастье как таковые, а скорее то, что порождает их, будь то осуществление личного смысла или общение с другим человеком. Это относится также и к общению с богом.
Авторский коллектив ВП СССР имеет глубочайшие познания в государственном и общественном управлении, но сознательно или не осознанно не рассматривает следующие положения:
1. Ложность официальной исторической науки, а именно традиционной хронологии Скалигера-Петавиуса. Официальная история злонамеренно поддерживает концепции о вторичности России по сравнению с Византийской цивилизацией (Москва – третий Рим) и о наличии татаро-монгольское ига. Зная, что официальную историю человечества удлинили, можно сделать вывод, что никакого древнего Египта с его древнеегипетскими жрецами, которые грезили о глобализации по античеловеческой концепции, не существовало. Сорокалетнего синайского «турпохода» не было, так как «картаво-избранных» придумали 600-800 лет назад на территории нынешней Германии-Польши и Испании. Так называемый глобальный предиктор (библейские пастухи) – это высшая прослойка швейцаро-немецкой аристократии, предки которой входили в элиту глобальной античной Римской (мирской) империи. https://www.proza.ru/2018/05/03/1965
2. Самый важный концептуальный вопрос человечества – малая Родина (Родовое поместье). Идеолог КОБ Виктор Ефимов вместо того, чтобы распространять идею Родовых поместий, говорит о поместно-усадебной урбанизации с выдачей земельных наделов под залог той продукции, которая будет выращиваться на этой земле. То есть предлагается давать землю с позиции обязательств человека, как бы в займы. Понятно, что человеку нужно давать землю с условием её обустройства, но только без всяких залогов, которые в будущем могут стать основой для сельскохозяйственного ростовщичества. Не понимая важности земельного вопроса, авторы КОБ утверждают, что все проблемы нашей страны связаны с библейской концепцией, которая пришла вместе с крещением Руси в 988 году нашей эры. В действительности, библейская концепция стала возможной на Руси только после того, как у человека отняли землю. Если бы у Русов землю князья (бывшие конюхи) не отобрали, если бы не получили бесконтрольное снабжение ресурсами и людьми, то никакая библейская концепция на Руси бы не прижилась. Получается, что ВП СССР путает причину со следствием и в отношении прошлого, и в отношении будущего. Ибо, прежде чем вычёркивать из общества библейскую концепцию, необходимо шагнуть выше уровнем – убрать причину, по которой восприятие такой концепции обществом стало возможным. Получается, что КОБ не ставит во главе идею Родовой земли, как личное неотчуждаемое пространство человека. Никакая «поместная урбанизация в счёт будущих урожаев», как предлагает Виктор Ефимов, не пройдёт.
3. Видовая пища человека – сыроедение, то есть потребление в пищу сырых растительных продуктов. Лечение обычным и сухим голоданием. https://www.proza.ru/2018/03/15/984
4. Естественное земледелие или пермакультура, с помощью, которой можно выращивать экологически чистую еду. https://www.proza.ru/2018/03/18/2220
5. Толпо-элитарное общество в техногенном пирамидальном государстве с концентрацией ресурсов не ликвидировать с помощью КОБ. Дело в том, что родительские инстинкты доминируют над людьми, в том числе над государственными управленцами. Большинство государственных служащих, изучив и приняв КОБ, всё равно будут стараться продвигать на руководящие и тёплые места своих отпрысков. Элита будет замыкаться в себе любимой, видя себя, как управляющей и распоряжающейся народом, деля в своём сознании труд, на производительный и управленческий. И эта элита всегда народом будет плохо управлять, уводя его от Промысла Божьего.
6. Закон времени ошибочно истолкован КОБ, как соотношение частот биологического и социального времени и их взаимосвязь в глобальном историческом процессе. На самом деле закон времени – это сменяемость эпох или циклов в истории жизни человечества. Этот закон сменяемости не зависит от нравственного и концептуального состояния человеческого общества. Смена эпох проходит постепенно, как само собой разумеющееся. И как бы человечество не сопротивлялось, у него нет шансов что-либо изменить. У каждого человека есть свобода воли и право выбора. А у всего человечества в целом, как показала жизнь, выбора нет. Оно сильно деградировало в эту «тёмную» эпоху под чутким руководством глобального предиктора, которому «прощалось много, кривые толки — тёмные дела, но не простится правдой Бога его последняя хула…» Под последней хулой подразумевается оскотинивание людей, которое в дальнейшем может привезти к полному уничтожению человечества как вида. И чтобы этого не произошло, необходим приход «светлой эпохи». В ходе этого процесса дисбаланс различных энергий (Зело) постепенно трансформируется в гармонию, люди начнут многое осознавать и скоро «проснуться». Как писал Фёдор Иванович Тютчев, взойдёт русская звезда, которая долго пряталась за туманом. И власть всемогущего глобального предиктора падёт, несмотря на всё его сопротивление. Именно это имел ввиду Александр Сергеевич Пушкин – свободы сеятель пустынной и вышедший рано, до звезды:
«Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет — задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна»
7. «Царство Божье» на Земле, о котором часто говорят идеологи КОБ, может базироваться только на естественной, то есть природной основе. Справедливая концепция общественного обустройства должна быть основана на нормальной материальной базе, где справедливость и нравственность естественны, а не вызвана вдалбливанием в голову. Не концепцию надо менять для качественной жизни, а УСЛОВИЯ создавать такие, при которых иное, кроме естественного, просто бессмысленно. А эти условия можно объединить одним фактором – наличие у каждой семьи своего неотчуждаемого Родового поместья. Условия проживания, хорошие или плохие, меняют человеческий характер, меняют его настроения и реакции. При помещении человека на землю, с ним произойдут определённые изменения в лучшую сторону, ибо то, что природа благотворно действует на человека, неоднократно доказано и используется на практике: санатории, курорты, дачи. И стало быть, человек может зачитываться «Мёртвой водой», Библией или Кораном, молиться, расшибая лоб. Но если живёт в бетонной коробке, ест напичканную химией пищу, вынужден обманывать, чтобы заработать деньги, он никогда не построит «Царство Божье» на Земле.
Разбор других идей и концепций здесь https://www.proza.ru/2018/05/26/1656