Вадим Прохоров – Ответы на вопросы, часть 1

... Алексеевна возглавляет сектор по вопросам потребительского рынка и услуг ... работе избирательных комиссий», считает адвокат ВадимПрохоров. «Это грубейшее нарушение законодательства.... уголовного дела против Аксенова. Ответить на вопрос о том, достоверна ли...
...тест на коронавирус, врачи ответили, что нет... Вызвал на... подтвердил и его однопартиец Вадим Рабинович. "Хорошковский с ...заявил Комитет ВР по вопросам здоровья, чьи заседания Вельможный... там побывали бизнесмены Михаил Прохоров, Шалва и Александр Чигиринский...
Подобно тому, как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и обращает свои помыслы к самоактуализации, только если он промахнулся мимо своего призвания…