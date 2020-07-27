Сводки от ополчения Новороссии 27 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

Несмотря на заявления штаба «ООС» об усилении мер контроля за действиями своих боевиков по соблюдению бессрочного режима прекращения огня, нашими наблюдателями зафиксированы обстрелы населенных пунктов Республики. Так, по данным представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Подчиненные военного преступника командира 30-й бригады Гараза целенаправленно обстреляли из минометов калибра 120 мм населенный пункт Золотое-5, выпустив по территории Республики шесть мин, корректируя при этом огонь с помощью БПЛА «Мэвик про». В результате преступных действий карателей повреждения получили жилой дом по адресу ул. Пирогова, д. 14 и электроподстанция «Михайловка».

Благодаря слаженным действиям расчетов ПВО и РЭБ с применением станции подавления «Тритон М1», нарушитель воздушного пространства был обнаружен и уничтожен.

Фото- и видеоматериалы с БПЛА изучаются нашими специалистами. Потери противника — двое боевиков 30-й бригады получили ранения.

Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 30-й бригады Гараза.

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В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, в Управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему.

С 00.01 27 июля 2020 года Народная милиция Луганской Народной Республики готова к выполнению условий дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня.

С личным составом подразделений, выполняющим задачи на передовой, проведены инструктажи по порядку соблюдения режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, а также доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий дополнительных мер контроля режима прекращения огня.

В очередной раз напоминаем, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает Минские договоренности.

Просим миссию ОБСЕ способствовать выполнению украинской стороной взятых на себя обязательств.

В случае нарушения украинскими военнослужащими достигнутых договоренностей, при получении соответствующего приказа, мы готовы к пресечению действий агрессора.

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Командование так называемой ООС преднамеренно продолжает подвергать опасности мирных жителей.

Так, по данным нашей разведки, в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ на приусадебном участке в населенном пункте Новотошковское отмечено размещение БМП-2, замаскированной во дворе мирных жителей.

Обращаемся к жителям оккупированных Украиной территорий Донбасса с просьбой сообщать сотрудникам ОБСЕ о размещении вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, это поможет сохранить Вам жизнь.

Также боевиками 93-й бригады в районе н. п. Орехово обстрелян беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ. Тем самым Брыжинский очередной раз пытается препятствовать работе миссии ОБСЕ и скрыть факты размещения военной техники в нарушение Минских договоренностей.

Невзирая на опасность для мирных граждан и сотрудников миссии ОБСЕ, группа инженерного обеспечения 30-й бригады установила поперек дороги общего пользования в районе н. п. Золотое-4 семь противотанковых мин.

Мы обращаемся к жителям прифронтовых территорий подконтрольных Украине: во избежание причинения вреда жизни и здоровью воздержаться от передвижения на данном участке дороги, а представителям международных организаций — обратить внимание на преступные действия боевиков.

Командование ОТГ «Север» игнорирует согласованные и подписанные участниками Контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю действующего режима прекращения огня, согласно которым запрещено применение огня, включая снайперский.

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Несмотря на имеющиеся договоренности о мирном урегулировании конфликта, украинское командование продолжает привлекать в зону «ООС» иностранных наемников.

Так, вчера отмечено прибытие трех инструкторов из Литвы в населенный пункт Трехизбенка. В задачи прибывших входит обучение военнослужащих 93-й бригады ВСУ ведению снайперского огня, а также подрывной работе.

Для обеспечения деятельности снайперов с 303-й центральной артиллерийской базы хранения, н. п. Городок Житомирской области, на полевой артиллерийский склад бригады в н. п. Муратово направлено 1000 шт. снайперских патронов 7,62×51 мм.

Также, по имеющимся у нас данным, обучение боевиков подрывному делу будет происходить с использованием запрещенных Оттавской конвенцией мин ПМН-2, 450 штук которых также доставлены в бригаду.

Кроме этого, в зоне ответственности 2-го батальона устанавливаются видеокамеры с целью отслеживания передвижения патрулей СММ ОБСЕ и ведения провокационного огня.

В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении.

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