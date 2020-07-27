Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 июля 2020

Сирийское Заевфратье продолжает погружаться в пучину войны, истребляющей без разбора мужчин и женщин, детей и стариков.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Ухудшается ситуация равно как на подконтрольных курдским экстремистам из Сирийского демократического союза территориях, так и на оккупированных Турцией. Каждый день появляются сообщения о новых взрывах заминированных автомобилей и мотоциклов, беспорядочных падениях артиллерийских снарядов, стрельбе на улицах. В результате всего этого гибнет и страдает в первую очередь ни в чем не повинное мирное население.

За последнюю неделю произошло несколько терактов в городе Рас-эль-Айн.

Только в одно минувшее воскресенье взрывы прогремели в оккупированном турецкими силами курдском регионе Африн в провинции Алеппо и в подконтрольном протурецким боевикам Идлибе.

Но самый ужасный террористический акт зафиксирован в провинции Хасеке. На рынке в городе Рас-эль-Айн прогремели взрывы самодельных взрывных устройств, которые были заложены в мотоцикл и в овощную тележку. Итогом стала гибель 8 и ранение 20 человек.

Объясняется все происходящее за рекой Евфрат кровопролитие борьбой между Турцией и силами СДС. И те, и другие пытаются дестабилизировать обстановку в стане противника, тем самым показать варварство и бесчеловечность его властей, списав на них гибель мирного населения.

В данном случае о конкретных организаторах взрыва говорить рано. Однако, можно утверждать, что, кроме двух противоборствующих сторон, Турции и СДС, данный теракт не мог быть устроен никем другим. Боевики СДС могли взорвать рынок с целью создания у населения Рас-эль-Айна крайне негативного образа Турции, распространив среди горожан версию о том, что турки вытесняют негативно настроенных к турецкой оккупации курдов.

Может иметь место и иное толкование случившегося: турецкая разведка могла устроить теракт для запугивания симпатизирующих СДС граждан. В свою очередь, более ранние подрывы на территориях Сирийского демократического союза вполне могли также быть устроены турецкими спецслужбами.

Получается заколдованный круг, выход из которого может быть найден только с появлением и прочным закреплением в провинциях Эр-Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасека войск законного правительства.

Примечательно, что данный теракт случился в день закрытых переговоров в Совбезе ООН с привлечением США и России, без участия турецкой стороны, по водной проблеме Заевфратья.

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