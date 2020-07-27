Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 июля 2020
- 13:09 Автобус с военными перевернулся в Турции, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:53 Талибан сбил вертолет “Black Hawk”.
- 04:40 Жуткие кадры: в Сирии прогремела серия страшных взрывов (ФОТО, ВИДЕО 18+).
- 03:25 Куда спешит халиф? — агрессия Турции из Сирии смещается к границам России.
Автобус с военными перевернулся в Турции, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
По меньшей мере пятеро турецких солдат погибли в результате аварии военного автобуса в провинции Мерсин на юге Турции.
Как уточняют местные СМИ, на месте ДТП также скончался водитель перевернувшегося автобуса.
Ещё десять человек получили ранения и были доставлены в местную больницу. На месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб, которым предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
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Талибан сбил вертолет “Black Hawk”
В провинции Гильменд боевики Талибана огнем с земли сбили вертолет "Black Hawk" принадлежавший афганской армии.
Чем именно сбит вертолет, пресс-служба Талибана не уточняет, просто заявляет – "машина была поражена огнем моджахедов".
По поводу жертв какой-то конкретики пока нет.
Кроме того, была совершена атака на одну из баз афганской армии с помощью смертника – погибло 2 и ранено 3 солдат.
По поводу продолжающихся боев Талибана с правительством, то талибы заявляют, что "Талибан примет необходимые решения, если США замедлят вывод войск". Такое себе предупреждение в стиле – выметайтесь поскорее, иначе за вас тоже возьмемся.
Кроме того были уничтожены 3 "Хамви" в провинции Фарах https://twitter.com/RisboLensky/status/1287659726902370304 (видео)
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Жуткие кадры: в Сирии прогремела серия страшных взрывов (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Сирийское Заевфратье продолжает погружаться в пучину войны, истребляющей без разбора мужчин и женщин, детей и стариков.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Ухудшается ситуация равно как на подконтрольных курдским экстремистам из Сирийского демократического союза территориях, так и на оккупированных Турцией. Каждый день появляются сообщения о новых взрывах заминированных автомобилей и мотоциклов, беспорядочных падениях артиллерийских снарядов, стрельбе на улицах. В результате всего этого гибнет и страдает в первую очередь ни в чем не повинное мирное население.
За последнюю неделю произошло несколько терактов в городе Рас-эль-Айн.
Только в одно минувшее воскресенье взрывы прогремели в оккупированном турецкими силами курдском регионе Африн в провинции Алеппо и в подконтрольном протурецким боевикам Идлибе.
Но самый ужасный террористический акт зафиксирован в провинции Хасеке. На рынке в городе Рас-эль-Айн прогремели взрывы самодельных взрывных устройств, которые были заложены в мотоцикл и в овощную тележку. Итогом стала гибель 8 и ранение 20 человек.
Объясняется все происходящее за рекой Евфрат кровопролитие борьбой между Турцией и силами СДС. И те, и другие пытаются дестабилизировать обстановку в стане противника, тем самым показать варварство и бесчеловечность его властей, списав на них гибель мирного населения.
В данном случае о конкретных организаторах взрыва говорить рано. Однако, можно утверждать, что, кроме двух противоборствующих сторон, Турции и СДС, данный теракт не мог быть устроен никем другим. Боевики СДС могли взорвать рынок с целью создания у населения Рас-эль-Айна крайне негативного образа Турции, распространив среди горожан версию о том, что турки вытесняют негативно настроенных к турецкой оккупации курдов.
Может иметь место и иное толкование случившегося: турецкая разведка могла устроить теракт для запугивания симпатизирующих СДС граждан. В свою очередь, более ранние подрывы на территориях Сирийского демократического союза вполне могли также быть устроены турецкими спецслужбами.
Получается заколдованный круг, выход из которого может быть найден только с появлением и прочным закреплением в провинциях Эр-Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасека войск законного правительства.
Примечательно, что данный теракт случился в день закрытых переговоров в Совбезе ООН с привлечением США и России, без участия турецкой стороны, по водной проблеме Заевфратья.
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#Syria Video of the terrible results of the explosion that occurred in #Ras_Al_Ain #Raqqa pic.twitter.com/wB8KXLHv8c— RusSyrianWariors (@Ruswariors) July 27, 2020
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Куда спешит халиф? — агрессия Турции из Сирии смещается к границам России
Лидер запорожской «Славянской Гвардии», активист Антимайдана Владимир Рогов прокомментировал агрессивные шаги президента Турции.
Итак, в Константинополе (Стамбуле) с минаретов Айя-Софии впервые за 86 лет прозвучал «азан» — призыв к намазу. Причём прочитал его лично Эрдоган, подписавший указ о превращении музея и православной святыни — собора Святой Софии — в мечеть.
По личному указанию Эрдогана христианские фрески прикрыли тканью, а там, где это сделать не получилось, применили специальную технику освещения, при которой православные мозаики и фрески не видны во время намазов.
Миром правят символы и смыслы. Именно поэтому Эрдоган выбрал датой первого намаза 24 июля.
В этот день 97 лет назад был подписан Лозаннский мирный договор, юридически оформивший распад Османской империи и освобождение порабощённых ею народов.
Также по этому договору Младотурция отказалась от претензий и утратила контроль над арабским миром: Аравией, Египтом, Суданом, Триполитанией (Ливией), Киренаикой, Месопотамией, Палестиной, Трансиорданией, Ливаном и Сирией.
Одержимый «пантюркистско-османской» идеей Эрдоган жаждет реванша и добивается его любой ценой. И практически не скрывает, что хочет стать новым «султаном».
Именно поэтому турецкая армия сегодня в Ливии и Сирии, а турецкие спецслужбы в открытую разжигают войну в Закавказье — между Арменией и Азербайджаном, дестабилизируют ситуацию в Средней Азии, в Поволжье и на Северном Кавказе.
Эрдоган заявляет претензии на лидерство в мировой исламской умме, оскорбляя этим арабов, персов и другие мусульманские народы.
В столь любимой Эрдоганом Османской империи султан, помимо светского титула, носил и духовный титул халифа всех правоверных, грубой силой заставляя принимать его духовное лидерство.
Уверен, что Эрдоган надорвётся и станет классическим «халифом на час».
Оскорбляя чувства православных людей превращением Святой Софии в мечеть, Эрдоган, тем не менее, хочет получить деньги этих самых православных людей за посещение турецких курортов.
Давайте же не будем оплачивать захватнические планы «халифа на час» своими деньгами. Иначе выйдет себе дороже, так как эти деньги в итоге пойдут на разжигание войны на наших границах и теракты внутри страны.
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Владимир Рогов, для «Русской Весны»
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