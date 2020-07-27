Россия сделала бессмысленными угрозы санкций со стороны SWIFT

Международные финансовые аналитики призывают брать пример с России, которая полностью обезопасила себя от финансового шантажа со стороны США.

Каждый раз, когда на Западе случается очередной приступ антироссийской истерии поднимется вопрос отключения российской финансовой системы от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей - SWIFT. Впрочем, такие же угрозы звучат из Вашингтона и в адрес Китая, Ирана, Сирии и других стран.

В качестве рычага финансового давления Штаты используют SWIFT и в отношении своих союзников из Евросоюза. Но лишь Россия верно оценила угрозы и уже разработала и внедрила отечественную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позволит бесперебойно функционировать российской банковской системе в случае отключения SWIFT. О внедрении подобных систем в КНР и Иране лишь только задумываются.

Финансовые аналитики отмечают и эффективность курса Москвы на избавление от долларовой зависимости. С 2018 года РФ последовательно реализует план дедолларизации отечественной экономики, предпочитая расчеты с партнерами в национальных валютах.

Эти меры сводят на нет все усилия Вашингтона по оказанию финансового давления на Россию.

Источник: https://topcor.ru/15747-dejstvija-rossii-lishili-smysla-sankcii-so-storony-swift.html