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Россия сделала бессмысленными угрозы санкций со стороны SWIFT

16:01. 27 июля 2020 210 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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Международные финансовые аналитики призывают брать пример с России, которая полностью обезопасила себя от финансового шантажа со стороны США.

Каждый раз, когда на Западе случается очередной приступ антироссийской истерии поднимется вопрос отключения российской финансовой системы от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей - SWIFT. Впрочем, такие же угрозы звучат из Вашингтона и в адрес Китая, Ирана, Сирии и других стран.

В качестве рычага финансового давления Штаты используют SWIFT и в отношении своих союзников из Евросоюза. Но лишь Россия верно оценила угрозы и уже разработала и внедрила отечественную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позволит бесперебойно функционировать российской банковской системе в случае отключения SWIFT. О внедрении подобных систем в КНР и Иране лишь только задумываются.

Финансовые аналитики отмечают и эффективность курса Москвы на избавление от долларовой зависимости. С 2018 года РФ последовательно реализует план дедолларизации отечественной экономики, предпочитая расчеты с партнерами в национальных валютах.

Эти меры сводят на нет все усилия Вашингтона по оказанию финансового давления на Россию.  

 

Источник: https://topcor.ru/15747-dejstvija-rossii-lishili-smysla-sankcii-so-storony-swift.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4700 3156
    чужой 27 июля 2020 в 16:18

    Ну еще не сделала полностью, И делать свифт бессмысленным не нужно. И отказываться от доллара не нужно. В эту систему еще нужен Иран, Китай, Индия, Германия. Это долгий процесс. И США демонстративно выбрасывать тоже не нужно. Пусть будет. А то что есть наработки своих расчетов, есть свой али-экспресс – это хорошо.

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  • 10911 8965
    марина 27 июля 2020 в 16:26

    Китай только задумывается?7 очень сомнительно,еще Индия и Иран могут отставать ,но Китай -один из первых это сделал,так и от мировой паутины может запросто отсоединиться и делает это регулярно.Вот эта озвученная связка -Англия -Китай -Россия -полный комплект похоже.

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