Протесты в Хабаровске. 27.07.2020

Между тем, в Хабаровске продолжаются протесты за Фургала. Сегодня с участием Шнурова.Как и ранее, протестующие требуют провести открытый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске, а не в Москве. Москва продолжает наблюдать, что сможет сделать Дегтярев и ЛДПР.Пока что призывы прекратить протесты не действуют, как и обещания "продолжить политику Фургала" в Хабаровске.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6051164.html