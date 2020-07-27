Протесты в Хабаровске. 27.07.2020
14:39. 27 июля 2020 206 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Между тем, в Хабаровске продолжаются протесты за Фургала. Сегодня с участием Шнурова.
Как и ранее, протестующие требуют провести открытый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске, а не в Москве. Москва продолжает наблюдать, что сможет сделать Дегтярев и ЛДПР.
Пока что призывы прекратить протесты не действуют, как и обещания "продолжить политику Фургала" в Хабаровске.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6051164.html
Зашибись ,Шнур приехал сделать фильм и продать на все каналы или эксклюзивно на один??-однозначно Сережа рвет в политику и набирает очки перед выборами в 2021г.А народ простецкий ,всего-то поговорить ,наболело и все врут и кому верить,а тут любитель мата и свой в доску Шнур,питерский завсегдатель сибаритских салонов ,аля аристократ Невзоров и др..Ау,все в Хабаровск делать карьеру ,кто у кого,всякие партии важны.А где Прилепин со своей За Правду,ждемс?
Писец Хохло-баровску.
Как обычно тех кто РАБОТАЕТ и не скачет не спрашивают.
Горстка скакуасов выдаёт себя за НАРОД.
все будет ок,там пройдет магистраль в Европу,у Хабаровска забрали статус столицы,что уменьшило вложения ,но я думаю,сейчас им подсыпят денег ,пообещал ведь Мишустик помочь ,может и с тарифами разберутся.Кстати там Русгидро с интересной историей.Ну вышли ,ну сбросили пар,теперь работать и готовиться к долгой зиме надо и все-таки в первый день выходили представители народа ,а не заробитчане,не передергивай ,как всегда.
“Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям;
Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой,
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь — в том их призванье!
А в обычные дни этот пышный подъезд
Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
От него и к нему то и знай по утрам
Всё курьеры с бумагами скачут.
Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,
А иные просители плачут.
Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти», — говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами…
Не будет.
И обещать не значит жениться.
Хабаровску КРАНТЫ и не дураки всё продают пока не поздно.
но почему? есть промышленность интересная-Амурсталь,деревообработка ,все по-новому перезапускается, обобранное прежними владельцами,деньги в него вложены,отремонтировали.
Слышал вчера ,как говорили на РТР ,что Шпорт,оказывается гендиректор завода по производству СУшек,проиграл фургалу ,потому что был уже договор,что фургал и трутнев пойдут к нему в замы ,но позвонил Жирик и все порушил,назвали это заявление по телику монтажем и передумали и народ,возмутившись ,проголосовал так.Шулерство и все.Делят поляны.
По телику только ВРАНЬЁ .
Т.е если Кашпировский или Лёня Голубков или ДАЖЕ ПУТИН что-то в зомбоящике выдаёт это скорее всего ЛОЖЬ.
Восток не веревка, шнур не сапчак, Суворов не немец, а природный русак.