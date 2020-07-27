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Протесты в Хабаровске. 27.07.2020

14:39. 27 июля 2020 206 просмотров 7 коммент. Опубликовал:


Между тем, в Хабаровске продолжаются протесты за Фургала. Сегодня с участием Шнурова.
Как и ранее, протестующие требуют провести открытый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске, а не в Москве. Москва продолжает наблюдать, что сможет сделать Дегтярев и ЛДПР.
Пока что призывы прекратить протесты не действуют, как и обещания "продолжить политику Фургала" в Хабаровске.















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6051164.html

Метки: Видео, Дегтярёв, лдпр, протесты, фургал, Хабаровск, Шнуров

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10911 8965
    марина 27 июля 2020 в 16:34

    Зашибись ,Шнур приехал сделать фильм и продать на все каналы или эксклюзивно на один??-однозначно Сережа рвет в политику и набирает очки перед выборами в 2021г.А народ простецкий ,всего-то поговорить ,наболело и все врут и кому верить,а тут любитель мата и свой в доску Шнур,питерский завсегдатель сибаритских салонов ,аля аристократ Невзоров и др..Ау,все в Хабаровск делать карьеру ,кто у кого,всякие партии важны.А где Прилепин со своей За Правду,ждемс?

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    1
    • 21180 2174
      Русофилмарина 27 июля 2020 в 17:38

      Писец Хохло-баровску.
      Как обычно тех кто РАБОТАЕТ и не скачет не спрашивают.
      Горстка скакуасов выдаёт себя за НАРОД.

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      1
      • 10911 8965
        маринаРусофил 27 июля 2020 в 17:47

        все будет ок,там пройдет магистраль в Европу,у Хабаровска забрали статус столицы,что уменьшило вложения ,но я думаю,сейчас им подсыпят денег ,пообещал ведь Мишустик помочь ,может и с тарифами разберутся.Кстати там Русгидро с интересной историей.Ну вышли ,ну сбросили пар,теперь работать и готовиться к долгой зиме надо и все-таки в первый день выходили представители народа ,а не заробитчане,не передергивай ,как всегда.
        “Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
        Одержимый холопским недугом,
        Целый город с каким-то испугом
        Подъезжает к заветным дверям;
        Записав свое имя и званье,
        Разъезжаются гости домой,
        Так глубоко довольны собой,
        Что подумаешь — в том их призванье!
        А в обычные дни этот пышный подъезд
        Осаждают убогие лица:
        Прожектеры, искатели мест,
        И преклонный старик, и вдовица.
        От него и к нему то и знай по утрам
        Всё курьеры с бумагами скачут.
        Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,
        А иные просители плачут.
        Раз я видел, сюда мужики подошли,
        Деревенские русские люди,
        Помолились на церковь и стали вдали,
        Свесив русые головы к груди;
        Показался швейцар. «Допусти», — говорят
        С выраженьем надежды и муки.
        Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
        Загорелые лица и руки,
        Армячишка худой на плечах,
        По котомке на спинах согнутых,
        Крест на шее и кровь на ногах,
        В самодельные лапти обутых
        (Знать, брели-то долгонько они
        Из каких-нибудь дальних губерний).
        Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
        Наш не любит оборванной черни!»
        И захлопнулась дверь. Постояв,
        Развязали кошли пилигримы,
        Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
        И пошли они, солнцем палимы,
        Повторяя: «Суди его бог!»,
        Разводя безнадежно руками,
        И, покуда я видеть их мог,
        С непокрытыми шли головами…

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        • 21180 2174
          Русофилмарина 27 июля 2020 в 17:52

          Не будет.
          И обещать не значит жениться.
          Хабаровску КРАНТЫ и не дураки всё продают пока не поздно.

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          • 10911 8965
            маринаРусофил 27 июля 2020 в 18:02

            но почему? есть промышленность интересная-Амурсталь,деревообработка ,все по-новому перезапускается, обобранное прежними владельцами,деньги в него вложены,отремонтировали.
            Слышал вчера ,как говорили на РТР ,что Шпорт,оказывается гендиректор завода по производству СУшек,проиграл фургалу ,потому что был уже договор,что фургал и трутнев пойдут к нему в замы ,но позвонил Жирик и все порушил,назвали это заявление по телику монтажем и передумали и народ,возмутившись ,проголосовал так.Шулерство и все.Делят поляны.

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          • 21180 2174
            Русофилмарина 27 июля 2020 в 18:14

            По телику только ВРАНЬЁ .
            Т.е если Кашпировский или Лёня Голубков или ДАЖЕ ПУТИН что-то в зомбоящике выдаёт это скорее всего ЛОЖЬ.

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  • 3114 2348
    Игорь 27 июля 2020 в 17:06

    Восток не веревка, шнур не сапчак, Суворов не немец, а природный русак.

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