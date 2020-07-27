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Москва жирует, Фальшивый флот, Животные против // Галопом по Европам #262

21:19. 27 июля 2020 23 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kWnFRfcGO2k

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10704 8596
    Айва 27 июля 2020 в 21:34

    Сёмин молодой, красивый, умный враг. И что Брахман его всё время публикует? Брахман же за Путина (был раньше).

    Не ответит. Сделает вид, что не прочитал.

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