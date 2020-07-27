Главная » Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии, Политика, Творчество

Известный командир-ополченец обратился к протестующим в Хабаровске

09:30. 27 июля 2020 363 просмотра 17 коммент. Опубликовал:
Известный командир-ополченец обратился к протестующим в Хабаровске | Русская весна

Юрий Шевченко (позывной «Ростов»), начальник штаба и командир бригады «Призрак» Алексея Мозгового, 4-й бригады НМ ЛНР, обратился к жителям Хабаровска. 

«Дорогие хабаровчане. Дорогие соотечественники.

Только когда увижу объявления типа „Меняю 3-комнатную в Хабаровске на равноценную в Луганске“ — поверю, что вам действительно х**** («плохо» — прим. «Русской Весны»).

Здесь люди жизни отдают за то, что вы не цените. У нас перемирие уже как час идет. Налетайте…» — рассказал он.

Также ополченец дал характеристику актеру Гоше Куценко, который ранее записал видеообращение в поддержку протестующих:

«Еще один актер-дурачок. Безотрывно смотрящий на своих же „коллег“ по „центральным каналам“ и не видящий там Хабаровска.

Не знающий, „кто прав или виноват“, но — „за правду“. Абсурд. Ну, почему вы все такие убогие в стремлении напомнить о себе, любимых? Любым способом», — подытожил Шевченко.

Читайте также: Сколько на самом деле протестовало сегодня в Хабаровске? (ВИДЕО)

Известный командир-ополченец обратился к протестующим в Хабаровске | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1595825636

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 октября 2015
...Весне» передал гражданин Украины, ополченец из Донбасса с позывным ...info Взят в плен известный командир террористов, еще несколько ... боевикам к Москве обратился президент Сирии Башар Асад... заявления турецкий генштаб? Обратите внимание: идут только ...
Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2016
... посоветовавшись, не поставив в известность командиров и соседние подразделения, он ...у противника заявляет украинское командование. Ополченец Андрей Морозов, позывной «Мурз... об освобождении многострадального Дебальцево, обратившись, прежде всего, к молодому...
Сводки от Ополчения Новороссии на 10 марта 2015
... Сообщение от Глеба Боброва. «Обратите внимание жд — взорван на украинской...Бой длился до полуночи.» Загрузка... «Ополченец Моторола награжден медалью «За защиту...глава ДНР Александр Захарченко присвоил известным командирам боевых подразделений Мотороле и Гиви...
Новости Украины и Новороссии 08 февраля 2017
... Глава ДНР Александр Захарченко сегодня обратился к мировой общественности с просьбой... ДНР убит один из самых известных командиров ополчения — Михаил Толстых Утром ...«Градоустойчивый ополченец» и «Железный Гиви», которые, впрочем, не прижились: командир не ...
Бэтмен — командир «Бэтмена»: «Я занимаюсь… войной» (фото)
...здесь 10 суток, даже обратился с просьбой оставить его у..., что могут к нам обратиться и всегда получат помощь, ..., самого, пожалуй, известного сегодня в России командира ополченцев? Ведь если ...инициативе, к тому, что ополченец баллотируется. И для меня это...
Есть такая профессия - "Би-би-си" интервью давать. О том, как "командир спецназа ДНР" российских генералов и бурятских танкистов повстречал
...-би-си-шного» повествования, стоит обратить особое внимание на то, какие... бурятских танков, о которой стало известно с растиражированных слов одного обожженного... уважающий себя ополченец, тем более командир, тем более русский монархист, как известно, направо...

17 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3114 2348
    Игорь 27 июля 2020 в 11:22

    Я думаю этого, бойца федералы даже не пустят в ДВФО, если он захочет лично с лекторатом пообщаться, побоятся что он усугубит и продолжит, верна поговорка везде хорошо, где нас нет.

    Ответить
    2
  • 10889 8947
    марина 27 июля 2020 в 12:18

    Куценк-о-этого достаточно , чего не хватает в Москве-зрелищ,хлеба запас на оставшуюся.

    Ответить
    1
    • 21167 2161
      Русофилмарина 27 июля 2020 в 12:51

      Куценко,Тарзан,Королёва,Лолита,Цикало……итд.
      Имя им ЛЕГИОН
      Да и на ЯП хохлы в большинстве

      Ответить
      1
      • 10889 8947
        маринаРусофил 27 июля 2020 в 13:00

        Как то всё напрягается к осени-хабаровск ,выборы,межнациональные разборки,вакцинация–какая-то прелюдия прямо -к чему бы это??

        П.С интересное-знакомая с России (работает бухгалтером в больнице)звонила ,говорит ,что берет ипотеку у застройщика,а деньги зарабатывает тем,что регулярно добровольно уходит на обсервацию-две недели за 25000р,это стало доп.заработком и этим расплачивается .Удивительно-людям дали заработок и их не волнует ,что это фикция или политика-деньги !!И это на низшем уровне !-представь деньги министерств,крупных центров.Зачем эти игры -всего лишь один из способов раскрасть бюджет?? Это факт ,она вообще далека от политики.А стройки стоят,безработица растет.

        Ответить
           
        • 21167 2161
          Русофилмарина 27 июля 2020 в 13:04

          А кому сейчас легко?
          Вот в Америке уже таксисты против сторожей.
          Как я Вам и обещал ещё пару лет назад.
          Потому и в России и ВЕЗДЕ безработица и погромы.

          Ответить
             
        • 21167 2161
          Русофилмарина 27 июля 2020 в 13:18

          Кстати знакомя тебя обманула))
          Обсерваторы или ПЛАТНЫЕ.
          В Краснодарском крае от 500 руб в день до 5 тыщ в Сочи за особый “номер”.
          Или бесплатные.
          Но чтоб ПЛАТИЛИ больным я нигде не нашёл.

          Ответить
             
          • 10889 8947
            маринаРусофил 27 июля 2020 в 13:25

            ты не понял ,это такая процедура в больнице для персонала ,типа поддерживающая политику партии на признании пандемии ,она заявляется ,фиксируется и естественно оплачивается ,типа у нас профилактика.Она без семьи ,поэтому ей легко эту роль исполнить.Многие это уловили и делают деньги ,а ты посмотрел на это со своего угла- приезд туристов.Я теперь в пандемию 100% не верю,но зачем такой расход денег,когда безработица и опять снизили ставку на 0,25.

            Ответить
               
          • 21167 2161
            Русофилмарина 27 июля 2020 в 13:36

            Ничего не понял как она зарабатывает. Впрочем зарабатывает и МОЛОДЕЦ!!
            Одобряю. Это лучше чем НЕ зарабатывать )
            А деньги для того и РИСУЮТ чтоб они к людям попадали и те ПОКУПАЛИ товары и услуги.
            Иначе всё встанет.
            90% населения их получают НЕ ЗА РАБОТУ.
            Чиновники,пенсионеры,учителя всякие и проч врачи НИЧЕГО НЕ СОЗДАЮЩИЕ.

            Ответить
               
        • 5257 4929
          KTмарина 27 июля 2020 в 13:20

          В Польше в больницах пусто-только короновирусные и очень тяжелые.За короновирусных очень хорошо платят,посему врачи поддерживают этот бред.

          Ответить
          1
          • 10889 8947
            маринаKT 27 июля 2020 в 13:31

            именно,ключевое платят и врачи забросили с удовольствием всё плановое и неоплачиваемое по-особому тарифу.Результаты смертности по году будут убедительными,но не от короны,хотя его наличие не отрицается .Зачем спектакль и кому нужен.?Интересно всё по вакцине: оказывается произвести её могут три страны в мире-Англия ,Россия и Китай и то в Китае нет каких-то “комнат”(спецтермин) и все за базу берут Россию.Это заявлено.

            Ответить
               
          • 21167 2161
            Русофилмарина 27 июля 2020 в 13:38

            Америка не может произвести вакцину?
            ха-ха

            Ответить
               
          • 13918 12880
            жора шаповРусофил 27 июля 2020 в 13:51

            Пока не может , как и все остальные для стада , если речь за КОВИДло.

            Ответить
               
          • 10889 8947
            маринажора шапов 27 июля 2020 в 14:03

            Жора, я про это читала и удивилась,что Англия это произведет на базе России и что Германия (там фарма ого-го)и Сша не могут.А вчера услышала по РТР.Что это -плата за поддержку спектакля?-мы же идейные враги с Англией и она нас обвинила в краже их исследований.Черте что в этом мире,играют,играют эти принцы и п-резиденты….

            Ответить
               
  • 5257 4929
    KT 27 июля 2020 в 13:17

    Куценко из Москвы ничего не видит,а Шевченку из Луганска всё видать.
    Ай,какой молодец!)))

    Ответить
       
  • 5257 4929
    KT 27 июля 2020 в 14:28

    И это печально.С такими взглядами на жизнь ничего хорошего не выйдет.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)