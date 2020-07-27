Известный командир-ополченец обратился к протестующим в Хабаровске

Юрий Шевченко (позывной «Ростов»), начальник штаба и командир бригады «Призрак» Алексея Мозгового, 4-й бригады НМ ЛНР, обратился к жителям Хабаровска.

«Дорогие хабаровчане. Дорогие соотечественники.

Только когда увижу объявления типа „Меняю 3-комнатную в Хабаровске на равноценную в Луганске“ — поверю, что вам действительно х**** («плохо» — прим. «Русской Весны»).

Здесь люди жизни отдают за то, что вы не цените. У нас перемирие уже как час идет. Налетайте…» — рассказал он.

Также ополченец дал характеристику актеру Гоше Куценко, который ранее записал видеообращение в поддержку протестующих:

«Еще один актер-дурачок. Безотрывно смотрящий на своих же „коллег“ по „центральным каналам“ и не видящий там Хабаровска.

Не знающий, „кто прав или виноват“, но — „за правду“. Абсурд. Ну, почему вы все такие убогие в стремлении напомнить о себе, любимых? Любым способом», — подытожил Шевченко.

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