Известный командир-ополченец обратился к протестующим в Хабаровске
Юрий Шевченко (позывной «Ростов»), начальник штаба и командир бригады «Призрак» Алексея Мозгового, 4-й бригады НМ ЛНР, обратился к жителям Хабаровска.
«Дорогие хабаровчане. Дорогие соотечественники.
Только когда увижу объявления типа „Меняю 3-комнатную в Хабаровске на равноценную в Луганске“ — поверю, что вам действительно х**** («плохо» — прим. «Русской Весны»).
Здесь люди жизни отдают за то, что вы не цените. У нас перемирие уже как час идет. Налетайте…» — рассказал он.
Также ополченец дал характеристику актеру Гоше Куценко, который ранее записал видеообращение в поддержку протестующих:
«Еще один актер-дурачок. Безотрывно смотрящий на своих же „коллег“ по „центральным каналам“ и не видящий там Хабаровска.
Не знающий, „кто прав или виноват“, но — „за правду“. Абсурд. Ну, почему вы все такие убогие в стремлении напомнить о себе, любимых? Любым способом», — подытожил Шевченко.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1595825636
Я думаю этого, бойца федералы даже не пустят в ДВФО, если он захочет лично с лекторатом пообщаться, побоятся что он усугубит и продолжит, верна поговорка везде хорошо, где нас нет.
Куценк-о-этого достаточно , чего не хватает в Москве-зрелищ,хлеба запас на оставшуюся.
Куценко,Тарзан,Королёва,Лолита,Цикало……итд.
Имя им ЛЕГИОН
Да и на ЯП хохлы в большинстве
Как то всё напрягается к осени-хабаровск ,выборы,межнациональные разборки,вакцинация–какая-то прелюдия прямо -к чему бы это??
П.С интересное-знакомая с России (работает бухгалтером в больнице)звонила ,говорит ,что берет ипотеку у застройщика,а деньги зарабатывает тем,что регулярно добровольно уходит на обсервацию-две недели за 25000р,это стало доп.заработком и этим расплачивается .Удивительно-людям дали заработок и их не волнует ,что это фикция или политика-деньги !!И это на низшем уровне !-представь деньги министерств,крупных центров.Зачем эти игры -всего лишь один из способов раскрасть бюджет?? Это факт ,она вообще далека от политики.А стройки стоят,безработица растет.
А кому сейчас легко?
Вот в Америке уже таксисты против сторожей.
Как я Вам и обещал ещё пару лет назад.
Потому и в России и ВЕЗДЕ безработица и погромы.
Кстати знакомя тебя обманула))
Обсерваторы или ПЛАТНЫЕ.
В Краснодарском крае от 500 руб в день до 5 тыщ в Сочи за особый “номер”.
Или бесплатные.
Но чтоб ПЛАТИЛИ больным я нигде не нашёл.
ты не понял ,это такая процедура в больнице для персонала ,типа поддерживающая политику партии на признании пандемии ,она заявляется ,фиксируется и естественно оплачивается ,типа у нас профилактика.Она без семьи ,поэтому ей легко эту роль исполнить.Многие это уловили и делают деньги ,а ты посмотрел на это со своего угла- приезд туристов.Я теперь в пандемию 100% не верю,но зачем такой расход денег,когда безработица и опять снизили ставку на 0,25.
Ничего не понял как она зарабатывает. Впрочем зарабатывает и МОЛОДЕЦ!!
Одобряю. Это лучше чем НЕ зарабатывать )
А деньги для того и РИСУЮТ чтоб они к людям попадали и те ПОКУПАЛИ товары и услуги.
Иначе всё встанет.
90% населения их получают НЕ ЗА РАБОТУ.
Чиновники,пенсионеры,учителя всякие и проч врачи НИЧЕГО НЕ СОЗДАЮЩИЕ.
В Польше в больницах пусто-только короновирусные и очень тяжелые.За короновирусных очень хорошо платят,посему врачи поддерживают этот бред.
именно,ключевое платят и врачи забросили с удовольствием всё плановое и неоплачиваемое по-особому тарифу.Результаты смертности по году будут убедительными,но не от короны,хотя его наличие не отрицается .Зачем спектакль и кому нужен.?Интересно всё по вакцине: оказывается произвести её могут три страны в мире-Англия ,Россия и Китай и то в Китае нет каких-то “комнат”(спецтермин) и все за базу берут Россию.Это заявлено.
Америка не может произвести вакцину?
ха-ха
Пока не может , как и все остальные для стада , если речь за КОВИДло.
Жора, я про это читала и удивилась,что Англия это произведет на базе России и что Германия (там фарма ого-го)и Сша не могут.А вчера услышала по РТР.Что это -плата за поддержку спектакля?-мы же идейные враги с Англией и она нас обвинила в краже их исследований.Черте что в этом мире,играют,играют эти принцы и п-резиденты….
Куценко из Москвы ничего не видит,а Шевченку из Луганска всё видать.
Ай,какой молодец!)))
Да вы ещё подеритесь горячие украинские хлопаки ))
а Шевченко из Луганска видит жизнь ,как она есть ,т.е. разруха и пенсии от России копеечные и всё-всё относительно ,забыл?
И это печально.С такими взглядами на жизнь ничего хорошего не выйдет.