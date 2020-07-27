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ФСБ ликвидировала террориста в Химках

13:42. 27 июля 2020 29 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


ФСБ выявила и уничтожила в ходе недолгой перестрелки в Химках выходца из Средней Азии, который планировал массовый расстрел людей в Москве. По заявлению пресс-службы ФСБ, убитый имел связи с сирийскими боевиками. У террориста имелись один АК-74, 3 магазина к нему, две гранаты Ф-1 и одна РГД.



Официальный пресс-релиз:


Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в г. Москве.

В ходе работы сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей, расположенных в г. Химки, был выявлен подозрительный неустановленный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью).
При осмотре места происшествия у неизвестного обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, 2 гранаты Ф-l и 1 граната РГД.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий установлено, что неизвестным преступником является гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире. Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который через своих знакомых несколько дней разыскивал последнего, чтобы не допустить выезд родственника в Сирийскую Арабскую Республику для участия в запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации.
При проведении обыска в арендованной преступником квартире следственными органами обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан.
В настоящее время ведется розыск возможных соучастников террориста.

http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438606%40fsbMessage.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6050940.html

Метки: Видео, Москва, Россия, сирия, спецслужбы, средняя азия, терроризм, фсб, химки

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