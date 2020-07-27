90-е возвращаются. Теперь в глобальном масштабе
09:45. 27 июля 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Возьмём для примера обезьяну, которой делается болезненная инъекция с целью получения сыворотки. ... Исходя из своей среды, она не в состоянии понять соображения человека, подвергающего её своим экспериментам. Ей недоступен мир человека, мир смысла, он непостижим для неё, она не может выйти в это измерение. Не следует ли нам предположить, что в ещё более высоком измерении есть ещё один непостижимый для человека мир, в котором только и приобретают смысл-сверхсмысл — его страдания?