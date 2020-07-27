1988. Крис Ниденталь в Москве

Источник: https://humus.livejournal.com/7330019.html
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Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность.
— Мишель Монтень
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