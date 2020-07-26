Уже в 2008 г. Фургал применял арсенал средств и методов преступного мира для усмирения несговорчивых

Петр Николаев



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Говорят, покровительством замгенпрокурора по ДФО стали пользоваться предприятия Фургала Сергея Ивановича, которому принадлежат 43,75% лесоторгового ООО «Алькума», 50% ООО «МИФ-ДБ», 50% ООО «Дальпромснаб», 50% ООО «Опт-регион» и 16,5% ООО «Модерн-Сити».Они познакомились, когда Гулягин Ю.А. еще работал в хабаровском Минюсте. На тот период времени Фургал С.И. считался одним из авторитетных людей Хабаровского края и вел свой бизнес достаточно жестко, применяя арсенал средств и методов преступного мира для усмирения несговорчивых конкурентов. В связи с чем и понадобилась надежная «крыша» в лице Ю.Гулягина.Дальневосточный замгенпрокурора также не брезгует и рейдерской тематикой. В частности, осуществленный 11 декабря прошлого года милицейский наезд на ОАО «Находкинский судоремонтный завод» был проведен по указанию замгенпрокурора Ю.А.Гулягина. А заказчиком, по данным СМИ, был хабаровский предприниматель Виктор Николаев…