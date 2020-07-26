Уже в 2008 г. Фургал применял арсенал средств и методов преступного мира для усмирения несговорчивых
16:18. 26 июля 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Ниже – отрывок из статьи 2008 года „Дальневосточная "крыша" или генпрокурорский надзор Юрия Гулягина ”, т.е. совсем не о Фургале.
Тем не менее нынешний медийный герой в этой статье упоминается. Тут и возникает вопрос: кто организовывает хабаровчан на митинги? Понятно, что на своём посту Фургал сделал и что-то хорошее для людей: в конце-концов, надо же хоть как-то и губернаторские обязанности выполнять!
Только не наказывать за прошлые преступления, потому что сегодня человек кому-то делает добро – так нельзя. Добро должны делать добрые люди, а не безнаказанные преступники.
Представьте себе, что предателя Власова не повесили бы, а дали возможность, скажем, руководить комсомольским патриотическим движением! Можно вполне резонно предположить, что Власов совершенно добросовестно и рьяно выполнял бы эту обязанность, тем более, что он обладал немалым организаторским талантом. Но ведь совершенно понятно, что такой сценарий недопустим ни в каком случае.
Схожая ситуация вырисовывается и с Фургалом.
…Схема «теневого» бизнеса, близкого к Юрию Гулягину, была построена в основном на «решении» возникших у коммерсантов и предпринимателей (в том числе и с криминальным прошлым) проблем с законом. Причем в вопросе взаимоотношений с криминалитетом он не далеко ушел от своего милицейского коллеги-бизнесмена Анатолия Золотарева.
Тем не менее нынешний медийный герой в этой статье упоминается. Тут и возникает вопрос: кто организовывает хабаровчан на митинги? Понятно, что на своём посту Фургал сделал и что-то хорошее для людей: в конце-концов, надо же хоть как-то и губернаторские обязанности выполнять!
Только не наказывать за прошлые преступления, потому что сегодня человек кому-то делает добро – так нельзя. Добро должны делать добрые люди, а не безнаказанные преступники.
Представьте себе, что предателя Власова не повесили бы, а дали возможность, скажем, руководить комсомольским патриотическим движением! Можно вполне резонно предположить, что Власов совершенно добросовестно и рьяно выполнял бы эту обязанность, тем более, что он обладал немалым организаторским талантом. Но ведь совершенно понятно, что такой сценарий недопустим ни в каком случае.
Схожая ситуация вырисовывается и с Фургалом.
*Дальневосточная "крыша" или генпрокурорский надзор Юрия Гулягина (отрывок)
…Схема «теневого» бизнеса, близкого к Юрию Гулягину, была построена в основном на «решении» возникших у коммерсантов и предпринимателей (в том числе и с криминальным прошлым) проблем с законом. Причем в вопросе взаимоотношений с криминалитетом он не далеко ушел от своего милицейского коллеги-бизнесмена Анатолия Золотарева.
Говорят, покровительством замгенпрокурора по ДФО стали пользоваться предприятия Фургала Сергея Ивановича, которому принадлежат 43,75% лесоторгового ООО «Алькума», 50% ООО «МИФ-ДБ», 50% ООО «Дальпромснаб», 50% ООО «Опт-регион» и 16,5% ООО «Модерн-Сити».
Они познакомились, когда Гулягин Ю.А. еще работал в хабаровском Минюсте. На тот период времени Фургал С.И. считался одним из авторитетных людей Хабаровского края и вел свой бизнес достаточно жестко, применяя арсенал средств и методов преступного мира для усмирения несговорчивых конкурентов. В связи с чем и понадобилась надежная «крыша» в лице Ю.Гулягина.
Дальневосточный замгенпрокурора также не брезгует и рейдерской тематикой. В частности, осуществленный 11 декабря прошлого года милицейский наезд на ОАО «Находкинский судоремонтный завод» был проведен по указанию замгенпрокурора Ю.А.Гулягина. А заказчиком, по данным СМИ, был хабаровский предприниматель Виктор Николаев…
Петр Николаев
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..”Арестовали Мавроди. Народ вышел на митинги. Посадили Мавроди, несмотря на митинги.
Арестовали мэра Ярославля Урлашова. Народ вышел на митинги. Посадили Урлашова, несмотря на митинги.
Арестовали Фургала. Народ вышел на митинги. Результат немного предсказуем.
И я вам объясню, почему. Потому что когда улица (а не суд) начинает определять, кто виновен, а кто невиновен – страна превращается в Украину. А ничего хуже Украины быть не может….””