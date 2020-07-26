Сто лет покушения на Владимира Ленина. Кто за ним в действительности стоял?

Так кто в действительности стоял за покушением на Ленина?

Кроме того, есть странность в том, что Ленин отправился выступать на завод Мехельсона в день, когда был убит глава Петроградской ЧК Моисей Урицкий и, казалось бы, должны были быть приняты усиленные меры безопасности. Однако Ленин едет выступать даже без охраны, с одним лишь водителем. Причём сделал он это по настоянию Якова Свердлова, который в то время занимал второй пост в государстве.

Советская историография здесь не допускает никаких толкований: стреляла эсерка и злодейка Фанни Каплан, которая была схвачена на месте преступления. И этот вердикт долгое время нельзя было поставить под сомнение. Однако уже в наше время у ряда историков эти сомнения появились. Выяснилось, что Фанни Каплан, которая около десяти лет провела на царской каторге, имела исключительно плохое зрение. Она плохо видела на расстоянии даже нескольких метров и поручать ей такую серьёзную операцию как покушение на вождя большевиков было, мягко говоря, неоправданно. Не менее странно и другое: вместо того, чтобы устроить громкий и выгодный для себя процесс, руководство большевиков, в лице Якова Свердлова, почему-то приняло решение о её немедленном устранении. Спустя несколько дней после покушения, Каплан была убита выстрелом в голову на территории Кремля. Так обычно устраняют ненужных свидетелей.

Чуть более ста лет тому назад, 30 августа 1918 года произошло самое громкое покушение за весь советский период: стреляли во Владимира Ленина .



После выступления на заводе, Ленин отправился к своему автомобилю, но его задержали рабочие. В это время прозвучали три выстрела. Одна пуля прошла по касательной, не задев тело, но оставив следы на пальто.

Кто стрелял до сих пор не известно. Никто не видел стрелявшего.

Затем, метрах в ста, задерживают женщину. Задержали лишь за то, что несмотря на всеобщую панику, она спокойно стояла на трамвайной остановке, ждала трамвай и курила. Комиссар Батулин обращает на это внимание и приказывает её арестовать.



"Я спросил, чуя в ней лицо, покушавшееся на тов. Ленина: «Зачем вы стреляли в тов. Ленина?» На что она ответила: «А зачем вам это нужно знать?» Что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина".

Из показаний помощника комиссара 5-ой Московской Советской дивизии Стефана Батулина.

Покушение совершено в сумерках и, если учесть, что у Каплан было исключительно плохое зрение, она не попала бы в него. Кроме того, если бы стреляла Каплан, она предпочла бы скрыться с места преступления, а не стоять равнодушно у всех на виду.

Ряд историков убеждены – Каплан в Ленина не стреляла.

Вот что говорит доктор исторических наук Владимир Лавров:

"Вероятность, что стреляла она — нулевая. В 1917 году, когда она вышла с каторги, она практически не видела вообще".

Яков Свердлов подписывает "Воззвание" в тот же день. Это стало началом красного террора в стране. Расстрел вождя большевики использовали в борьбе против своих противников — эсеров, которые по итогам выборов получили большее число голосов в Учредительном Совете. Покушение на Ленина Фанни Каплан, близкой к эсерам, оказалось идеальным поводом для террора и расправы над более популярными конкурентами.

Вот что говорит историк Евгений Спицын:

"На самом деле в Ленина стреляли совершенно иные персонажи, а на Каплан "были переведены стрелки". Как свидетельствует Мальков, – тогдашний комендант Кремля, по распоряжению Свердлова, Фанни Каплан довольно быстро пристрелили, а тело затем сожгли. Это, видимо, была заинтересованность".

Во время процесса, один из следователей – Петерс, требует провести следственный эксперимент и дактилоскопическую экспертизу. Инсценировку провели, но почему-то без участия главной подозреваемой.

По одной из версии, организаторами покушения могли быть другие лидеры большевиков, стремившиеся захватить власть.

"Совершенно очевидно, что в руководстве большевиков шла борьба за власть. И когда Ленин получил тяжелое ранение, власть, по сути дела, прибирает к рукам Свердлов. И несколько дней Свердлов был практически неограниченным диктатором партии. Говорят, что он был заинтересован в смерти Ленина"

(И сторик Евгений Спицын ).

Решился бы Свердлов в одиночку на покушение? Однозначно, нет. Вероятно, за покушением стоит целая система и целый заговор. Нужно искать серых кардиналов, которые имели достаточно власти, чтобы осуществить такое. Какова тогда цель покушения? Цель ясна — устранение эсеров как политической силы. Ленин, видимо, был против насильственного устранения эсеров, за что и был устранён.

Интересна позиция Феликса Дзержинского, который, не смотря на такое ЧП, не спешил возвращаться в Москву.

"Председатель госбезопасности должен продолжать расследование. Пусть обвинили Каплан, но он должен докопаться: кто ещё был в группе, потому что, если он этого не сделает, то можно ожидать нового покушения. Что делает Дзержинский? Он уезжает в Швейцарию. Это или непрофессионализм или им всё было известно"

(Д октор исторических наук Владимир Лавров ).

Много непонятного и с револьвером. Было три выстрела, однако, на месте преступления обнаружили четыре гильзы. А когда из Ленина извлекли одну из пуль, выяснилось, что она не подходит по калибру. Вторую пулю вынули лишь в 1922 году, когда у Ленина началось резко ухудшаться здоровье.

В Государственном Историческом Музее хранится то самое пальто Ленина, в котором он был в момент покушения. Интересно, но сотрудница музея говорит, что баллистическую экспертизу никто не проводил, дырки от пуль просто заштопали.

Надо заметить, что сразу после покушения, Ленин быстро поправился. 30 августа было покушение, а 3 сентября он уже встал с постели. Врачи признали состояние Ленина удовлетворительным. Через полтора месяца Ленин полностью вернулся к работе.



Зато Свердлов через полгода после покушения уходит из жизни при весьма странных обстоятельствах. По официальной версии от испанского гриппа, но тогда почему он не заражает никого из приближённых, хотя тесно общается с соратниками до самой смерти. Вероятно, причина смерти Свердлова была иной.

История 2.0



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