Собор в Нанте поджег беженец из Руанды

Как выяснилось, недавний пожар в историческом соборе в Нанте организовал беженец из Руанды, волонтеривший у местных попов.Спустя неделю после пожара в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, передаёт France 24.Мужчине, который, по словам его адвоката, испытывает в связи со своим поступком «угрызения совести», теперь грозит до 10 лет тюрьмы.Обстоятельства пожара, произошедшего неделю назад в кафедральном соборе святых Петра и Павла во французском Нанте прояснились — и версия о поджоге теперь, по всей видимости, подтвердилась:передаёт France 24 со ссылкой на адвоката мужчины Кантена Шабера.«Мой клиент пошёл на сотрудничество со следствием, — рассказал Шабер в интервью местным СМИ.Как в свою очередь заявил в беседе с французскими журналистами республиканский прокурор Нанта Пьер Сен, обвиняемый «в ходе допроса с судебным следователем в рамках первой явки в суд признался, что разжёг огонь в соборе в трёх точках — у большого органа, малого органа и у элетрощита». По данным France 24, прокурор также сообщил, что 39-летнему волонтёру, которому накануне пожара было поручено запереть храм, предъявили обвинения в порче имущества путём поджога, за что ему грозит тюремное заключение сроком в 10 лет, а также штраф в размере 150 тыс. евро.Настоятель храма Юбер Шампенуа на прошлой неделе рассказал журналистам, что волонтёр, который теперь признался в преступлении, приехал во Францию из Руанды несколько лет назад в качестве беженца. По словам священника, он был знаком с мужчиной около пяти лет. «Я доверяю ему, как и всем нашим соратникам», — говорил тогда отец Шампенуа, отмечая, что волонтёр служил алтарником.Волонтёр впервые был задержан 18 июля через несколько часов после пожара и возбуждения уголовного дела — следователи хотели допросить мужчину, поскольку никаких признаков взлома собора обнаружено не было, напоминает France 24. Между тем, на следующий день мужчину всё же отпустили, подчёркивает корреспондент издания. В рамках расследования дела было допрошено более 30 человек, а следствие вели 15 следователей уголовной полиции, которым оказывали активную поддержку другие ведомства, включая центральную лабораторию полицейской префектуры Парижа, отмечает журналист.Первые сообщения о возгорании в соборе святых Петра и Павла поступили в пожарную охрану 18 июля в 7:45 утра по местному времени от очевидцев, заметивших, что из окон здания вырывается пламя, говорится в материале France 24. Локализовать пожар, в котором, сКак заявил французским СМИ чиновник отделения культурного наследия управления культуры региона Пеи-де-ла-Луар Филипп Шаррон, за исключением органа, который был сильно повреждён и восстановлению не подлежит, большая часть находившихся в храме предметов искусства была спасена. «Мы рассчитываем, что в течение нескольких недель в храме будут проведены работы по обеспечению безопасности, а в течение месяца начнутся исследовательские работы — эксперты будут осматривать камень за камнем», — заявил Шаррон, добавив, что реконструкция храма должна занять около года.На пожар в Нантском соборе, который произошёл спустя 15 месяцев после возгорания в парижском Нотр-даме, жители города отреагировали очень эмоционально — некоторые из них ещё помнят предыдущий пожар в храме, произошедший 28 января 1972, сообщает France 24.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6048126.html