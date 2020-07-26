Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 июля 2020
- 05:00 Маскируясь под ИГИЛ: спецназ США проводит тайные операции в Сирии руками боевиков (ФОТО).
- 02:00 Как относятся в Сирии к русским — военкор рассказал удивительную историю.
Маскируясь под ИГИЛ: спецназ США проводит тайные операции в Сирии руками боевиков (ФОТО)
Всё большее количество сирийцев, проживающих за Евфратом, желают вернуться в состав Сирийской Арабской Республики. Причиной этому является то, что курдские «Сирийские демократические силы» за время своего правления так и не смог привести в норму жизнь данного региона.
В крайне плачевном состоянии экономика, здравоохранение и социальная сфера.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Проживающий в деревне Азман Бахрам Ибрагим рассказал военкорам РВ, что никто не чувствует себя в безопасности из-за постоянных терактов и нападений боевиков. Периодически СДС устраивает обыски у местных жителей, многочасовые проверки.
Чтобы удержать власть, «Сирийские демократические силы» использует зачастую крайние меры: давление, устрашение и аресты. Поддержку им в этом оказывают Соединённые Штаты, создавшие целую схему для того, чтобы не допустить распространения проправительственных настроений среди курдов.
Для придания легитимности чисткам, проводимыми отрядами СДС с целью устранения «инакомыслящих», американцы используют подготовленную спецназом США группировку «Магавир ас-Саура», маскирующуюся под ИГИЛ* и совершающую преступления в Заевфратье.
В отряды «Магавир ас-Саура» набирают боевиков из числа сирийцев в американском лагере беженцев Рукбан. Её же армия США финансирует и обеспечивает вооружением, а офицеры специальных служб направляет её деятельность в нужное для себя русло.
Лидеры группировки получают от американского командования на базе эт-Танф указ провести диверсионную операцию на территории СДС. Далее информация о предстоящей деятельности передается воинствующим курдам.
В итоге у руководства СДС появляется право на проведение антитеррористических операций, в рамках которых проводятся обыски и задержания той части населения, которая выступает за соглашение с законным правительством Сирии.
Одновременно с этим боевики СДС могут ликвидировать и членов «Магавир ас-Саура», создав тем самым впечатление реально проводимой борьбы с терроризмом в Заевфратье и поднять себе имидж в глазах курдского населения.
Выгоду получают и экстремисты из СДС, и США. Первые сохраняют контроль над недовольным населением, вторые — контроль над нефтяными месторождениями, что возможно при какой угодно власти, кроме законной.
Единственный кто остается в минусе — боевики «Магавир ас-Саура», которых хитро используют американцы.
Стоит отметить, что достаточно большая часть данной группировки состоит не из радикалов, а из обычных людей, вынужденных записываться в ряды «Магавир ас-Саура» из-за отсутствия нормальных условий к существованию в американской зоне эт-Танф, в том числе в лагере Рукбан, и необходимости содержать свои семьи.
Интересно, что в это же время против курдских «Сирийских демократических сил» действуют протурецкие группировки.
В конце этой недели бандформирование «Мученики аль-Джазиры» взяло на себя ответственность за нападение на конвой СДС в районе населённого пункта ас-Сабха (сообщается о трёх погибших и нескольких раненых) в отместку за аресты формированиями СДС местных жителей в посёлках: Шухейль, аль-Бусейра и др. Также «Мученики аль-Джазиры» атаковали и частично сожгли колонну курдских нефтяных цистерн в провинции Хасеке (см. фото ниже).
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Как относятся в Сирии к русским — военкор рассказал удивительную историю
Военкор Александр Харченко на страницах Telegram-канала Anna News делится своим опытом общения с сирийской медициной.
«Жара, ужасная жара стоит в Сирии. Местами 45 градусов на солнце, и это даже прохладно, если сравнивать с пустыней. Для того чтобы как-то спасти свое северное тело, приходится включать на полную кондиционер и пить ледяную воду… в итоге попал под капельницу.
И знаете, что я вам скажу? Круто быть русским в Сирии.
Не нужно записываться за месяц на приём к специалисту. Везде тебя проведут, и через 3 минуты ты окажешься у нужного врача, который будет полчаса над тобой колдовать.
А всё почему? Здесь люди искренне благодарны нам за то, что мы помогаем сирийцам решать их проблемы. Именно помогать, а не диктовать свои правила. Не знаю, почему так получилось, но Россия никак не влияет на внутреннюю политику Сирии. Недавно прошли парламентские выборы, и я не знаю ни об одном пророссийском кандидате!
А в Сирии сейчас бардак страшный… 9 лет войны привели к глубокой деградации всех институтов власти. Поэтому я часто слышу от сирийцев странный вопрос… когда Россия присоединит Сирию? Вы понимаете, о чём они говорят? Люди готовы променять часть своего суверенитета на наведение порядка.
Здесь Россия — это последняя надежда. Именно поэтому ко всем русским относятся как к близким друзьям Путина. Отсюда и столько гостеприимства и уважения. Вот почему быть в Сирии русским круто!»
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su