Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 июля 2020

Всё большее количество сирийцев, проживающих за Евфратом, желают вернуться в состав Сирийской Арабской Республики. Причиной этому является то, что курдские «Сирийские демократические силы» за время своего правления так и не смог привести в норму жизнь данного региона.

В крайне плачевном состоянии экономика, здравоохранение и социальная сфера.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Проживающий в деревне Азман Бахрам Ибрагим рассказал военкорам РВ, что никто не чувствует себя в безопасности из-за постоянных терактов и нападений боевиков. Периодически СДС устраивает обыски у местных жителей, многочасовые проверки.

Чтобы удержать власть, «Сирийские демократические силы» использует зачастую крайние меры: давление, устрашение и аресты. Поддержку им в этом оказывают Соединённые Штаты, создавшие целую схему для того, чтобы не допустить распространения проправительственных настроений среди курдов.

Для придания легитимности чисткам, проводимыми отрядами СДС с целью устранения «инакомыслящих», американцы используют подготовленную спецназом США группировку «Магавир ас-Саура», маскирующуюся под ИГИЛ* и совершающую преступления в Заевфратье.

В отряды «Магавир ас-Саура» набирают боевиков из числа сирийцев в американском лагере беженцев Рукбан. Её же армия США финансирует и обеспечивает вооружением, а офицеры специальных служб направляет её деятельность в нужное для себя русло.

Лидеры группировки получают от американского командования на базе эт-Танф указ провести диверсионную операцию на территории СДС. Далее информация о предстоящей деятельности передается воинствующим курдам.

В итоге у руководства СДС появляется право на проведение антитеррористических операций, в рамках которых проводятся обыски и задержания той части населения, которая выступает за соглашение с законным правительством Сирии.

Одновременно с этим боевики СДС могут ликвидировать и членов «Магавир ас-Саура», создав тем самым впечатление реально проводимой борьбы с терроризмом в Заевфратье и поднять себе имидж в глазах курдского населения.

Выгоду получают и экстремисты из СДС, и США. Первые сохраняют контроль над недовольным населением, вторые — контроль над нефтяными месторождениями, что возможно при какой угодно власти, кроме законной.

Единственный кто остается в минусе — боевики «Магавир ас-Саура», которых хитро используют американцы.

Стоит отметить, что достаточно большая часть данной группировки состоит не из радикалов, а из обычных людей, вынужденных записываться в ряды «Магавир ас-Саура» из-за отсутствия нормальных условий к существованию в американской зоне эт-Танф, в том числе в лагере Рукбан, и необходимости содержать свои семьи.

Интересно, что в это же время против курдских «Сирийских демократических сил» действуют протурецкие группировки.

В конце этой недели бандформирование «Мученики аль-Джазиры» взяло на себя ответственность за нападение на конвой СДС в районе населённого пункта ас-Сабха (сообщается о трёх погибших и нескольких раненых) в отместку за аресты формированиями СДС местных жителей в посёлках: Шухейль, аль-Бусейра и др. Также «Мученики аль-Джазиры» атаковали и частично сожгли колонну курдских нефтяных цистерн в провинции Хасеке (см. фото ниже).

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.