Лидеры стран «нормандской четвёрки» подпишут соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе, начиная с 27 июля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Станицу Луганскую, передает пресс-служба ОП.

Он отметил, что сейчас документ ожидает подписания всех сторон Нормандской группы и выразил надежду, что после того, как «все стороны — Украина, Франция, Германия и РФ — подпишут», с 27 числа «может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня».

Повышает статус этих договорённостей, по словам Зеленского, то, что свои подписи на нём поставят лидеры стран «нормандской четвёрки».

«Это знаковое событие для Украины», — согласился с ним Евгений Копатько, социолог из Украины. Но в эфире канала «Россия-1» он всё же напомнил, что война на Донбассе идёт шесть с лишним лет, а ни один из пунктов Минских договорённостей так и не был выполнен.

«Я полагаю, что это ситуативное решение „под картинку“ — хорошую, политическую», — сказал он.

Главный вопрос в другом, считает он. Когда все эти шесть лет вам рассказывают одно и то же и это не выполняется, вы начинаете в это верить или перестаёте?

«Это первое. Второе, касающееся переговорного процесса и выборов по украинскому законодательству, я себе с трудом представляю… Я говорю — я всегда рисую вам картинку. Вот здесь, в Донецке, в центре города ставятся палатки ну не самых радикальных политических партий. Вы это себе представить можете?» — обратился он к другим экспертам программы «60 минут».

«Пока нет», — сказал ведущий Евгений Попов.

«Я тоже, — отметил Копатько. — С другой стороны, пока не решатся последовательно все пункты Минских соглашений.

Вот, всё, что мы достигли за эти годы, то мы назубок знаем всё, что происходит в последовательности во времени и пространстве.

Первый пункт и последний — начало от прекращения огня до передачи границы. Это прописано. Это последовательные действия. По-другому выполняться они не могут, не будут и не выполнятся».

Но возникли и другие заявления политические, которые назвал Копатько — это «передача границы раньше, чем выборы», «выборы по украинскому законодательству», что является «нереализуемой задачей».

Копатько не забыл упомянуть про позицию американцев в этих вопросах, которые заявляют, что «с Россией договариваться ни о чём не будут» и о том, что «почти 70% граждан Украины, по данным различных социологических опросов, полагают что Украина находится под внешним управлением».

И это, уточнил он, «мнение разных: правых, левых там, кого хотите!».

После этого социолог напомнил, что количество российских паспортов с каждым месяцем становится всё больше, как и количество пунктов, которые выдают эти паспорта. «Полмиллиона» — как уточнил Попов. И каждый день эта дистанция всё дальше и дальше.

«Ни одной точки соприкосновения на сегодняшний день нет.

Политические заявления и декларации? Вы задайте вопрос любому жителю Донецка, они что не слышат обстрелы? Это же называется «прилёты» по-донецки. Вы что думаете, это как-то ушло на раз — разрушенные дома, погибшие люди, стычки на линии соприкосновения?..» — возмутился Копатько.

Немного поразмыслив, он добавил, что «Минск пока держит одну очень знаковую вещь — нет широкомасштабных военных действий». Но не стоит слишком радоваться, ведь все предпосылки есть: американская внешняя политика, глобальная, на линии соприкосновения, то есть на линии фронта сама риторика не изменилась. И о каком «всеобщем прекращении» может идти тогда речь?

«Я пока аргументы вижу совершенно другие. Они как раз не свидетельствует о всеобщем перемирии. Пока так», — подытожил украинский социолог.

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