Наш российский Гауди

Сегодня ездили посмотреть Главный храм ВС РФ. Добирались с приключениями. Навигатор запутался. Проще всего ехать туда по Минке и съезжать по указателю к парку "Патриот". Все, конечно же, оказалось совсем не таким, как представлялось. Огромные расстояния – протяженность площади перед храмом не менее 500 метров , огромные строения (нижний храм Св. Владимира и верхний храм Воскресения Христова, огромные автостоянки – невероятное количество машин и посетителей (тысячи людей).Я сделал около 300 фотоснимков – из них отобрал для публикации 12. Конечно надо отдать должное мастерству строителей и художников (скульптор Даши Намдаков, художник Василий Нестеренко).Посетители в массе не воспринимают это как настоящий храм – все непрерывно все фотографируют и фотографируются. Вход бесплатный. Обстановка свободная. Никаких ограничений – не там встал, не так одет – нет. Работает музей Великой Отечественной войны уровня – для дошкольников и младших школьников (копия мультимедийного "История России" на ВДНХ), территория оборудована кофейными автоматами и летними кафе. Все продумано, интересно и неожиданно. Я только сейчас сообразил, что это все мне напоминает. Вот в Испании есть соборы, к которым приложил руку великий Гауди – и вссе приезжаю их посмотреть: Саграда Фамилиа в Барселоне, Пальмский собор на Майорке. Наш собор вооруженных сил своими витражами напомнил мне собор Гауди в Пальма-де-Майорка. Ну и пусть будет у нас памятник, в котором запечатлен гений Даши Намдакова – нашего "российского Гауди"..

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10445469.html