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Как украли Норникель

11:45. 26 июля 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Приватизация . Залоговые аукционы .

Как государственное имущество , стоимостью десятки миллиардов долларов , переходило в частную собственность  даже не за " копейки " . Просто так .

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fH6g2U14j-g

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