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Как украли Норникель
11:45. 26 июля 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал: Серый
Приватизация . Залоговые аукционы .
Как государственное имущество , стоимостью десятки миллиардов долларов , переходило в частную собственность даже не за " копейки " . Просто так .
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Волхв Мерагор о Славяна Арийских Ведах и заговора Ватикана против России Источник http://via-midgard.info/
...-востоке Украины в самом, как он пишет, знаменитом батальоне...вы видели своими глазами, как они погибали, как они умирали. Марк,... что они защищают собственные дома, как они говорят, от фашизма", ...о нашей стране. Характерно, как он описывает переход батальона "...
.... Как и Миусинск.Кстати, у Чернухино уничтожено 2 блокпоста укропов. Укры обстреляли... аэропорт Донецк".Насчет того, что укры воевать худо-бедно научились. Нет.../strelkov_infoЛично:
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