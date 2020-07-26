Как преодолеть демографический кризис в России

Поводом для записи нового ролика стала статья на сайте BBC, авторы которой оказались «удивлены» спаду рождаемости во всём мире. А чему тут, собственно, удивляться? Ведь вся политика западных стран в последние десятилетия направлена как раз на то, что служит прямым инструментом снижения рождаемости.

Пойдёт ли Россия по пути вымирания?

Как преодолеть демографический кризис?

Как льготы должны иметь многодетные семьи?

Может ли ипотека для многодетных стать полностью бесплатной?

И что государство должно делать для того, чтобы в российских семьях рождалось больше детей — об этом в новом ролике, который и предлагается вашему вниманию, уважаемые подписчики канала.

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-preodolet-demograficheskij-krizis-v-rossii-117302