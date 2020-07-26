Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Интервью с Михаилом Кузнецовым: о деле его жизни, встречах и научном наследии выдающегося правоведа.

10:27. 26 июля 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1d7M2LcWTzk

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 августа 2017
...Столяров (Лексус) в интервью RT раскрыл некоторые ... Одесской области Михаилом Саакашвили. По его словам, потребовалось... когда они с Владимиром Кузнецовым (Вованом) разыгрывают Саакашвили... хронологических несоответствий в деле, расследования и разбирательства...
Михаил Задорнов. Корень Ра
...СМИ конференции, встречи, совместного интервью. Надеемся здесь на обоюдное... словаре Т. Ефремовой/А. Кузнецовой. Первое, что выдаёт авторов ...», но, на самом деле, кто его знает, как оно потом... выпуска «Гордон Кихот», Михаилу Задорнову пришлось выслушать немало...
Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2020
... Прилепина? Фильмы с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным...этом Зариф рассказал в интервью американскому телеканалу NBC ...останки человеческие делают предметом торга», — сказала племянница Кузнецова. Она добавила...в адрес плана снизила его статус. «По ...
Еврей-антисемит? Еврей-антисемит!
... националистом. Только националистом еврейским. Михаилом Леонидовичем Машаровым, который именно сейчас...Кузнецова, посетили Израиль, где встретились с депутатом Кнессета Аюбом Карой. В интервью...Но вот какова его суть? Кто он на самом деле? Антисемит, грамотно...
Русская Антарктида: понятно всё, но – не очень…
...–1852) и лейтенантом Михаилом Лазаревым (1788–1851... экспедиции – Владимира Кузнецова, вышедших в Санкт... Антарктиды. В деле исследования и изучения...полковник Андрей Соболев в интервью газете «Пограничник Северо... РФ под председательством его главы – Владимира ...
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
...Более того, на «Кузнецове» российское руководство останавливаться не... делают.Цитата: Арсений Яценюк, лидер «Фронта змин» ,интервью ... пользователя совершенно определенно указаны его предпочтения – любимая музыка...США и других стран Михаилу Горбачеву:Цитата: «...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)