«Двухпенсовый подвес», 1930–е годы, Лондон
10:34. 26 июля 2020 55 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Лондонская ночлежка, 1930–е годы
"«Двухпенсовый подвес» — ночевка классом чуть повыше уличной, клиентов сажают на длинную лавку, натянув перед ними канат, который удерживает спящих, как поперечная жердь клонящейся трухлявой изгороди. В пять утра человек, насмешливо называемый камердинером, канат снимает. Сам я в подвесах не бывал, но Чумарь ночевал там часто и на вопрос, можно ли вообще спать в подобном положении, ответил, что не так худо, как слабаки про то трезвонят, – лучше уж, чем на голом полу. Подобного типа пристанища есть и в Париже, только стоят там не два пенса, а двадцать пять сантимов (полпенни)."
«Фунты лиха в Париже и Лондоне» Джордж Оруэлл.
От «верёвочных кроватей» в ночлежках для бездомных произошло английское слово «hangover» (похмелье), образовано от «hang over» (нависать).
«Полноценное» спальное место в таких ночлежках стоило 4 пенни и представляло из себя продолговатый деревянный ящик (Coffin house); эти ящики длинными рядами выставляла на заброшенных складах «Армия Спасения».
«Гроб» — за четыре пенса вы ложитесь в деревянный ящик, накрытый брезентом. Спать холодно, и хуже всего масса гнездящихся между досками лютых клопов, от которых никуда не деться.
А за один пенни можно было просто прийти посидеть на скамейке в тёплом помещении (Penny sit–up), но спать при этом не разрешалось.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10445025.html
В детстве читал книгу о мальчике и работных домах.К сожалению не помню ни названия ни автора.