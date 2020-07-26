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«Двухпенсовый подвес», 1930–е годы, Лондон

10:34. 26 июля 2020 55 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Лондонская ночлежка, 1930–е годы

"«Двухпенсовый подвес» — ночевка классом чуть повыше уличной, клиентов сажают на длинную лавку, натянув перед ними канат, который удерживает спящих, как поперечная жердь клонящейся трухлявой изгороди. В пять утра человек, насмешливо называемый камердинером, канат снимает. Сам я в подвесах не бывал, но Чумарь ночевал там часто и на вопрос, можно ли вообще спать в подобном положении, ответил, что не так худо, как слабаки про то трезвонят, – лучше уж, чем на голом полу. Подобного типа пристанища есть и в Париже, только стоят там не два пенса, а двадцать пять сантимов (полпенни)."

«Фунты лиха в Париже и Лондоне» Джордж Оруэлл.


От «верёвочных кроватей» в ночлежках для бездомных произошло английское слово «hangover» (похмелье), образовано от «hang over» (нависать).



«Полноценное» спальное место в таких ночлежках стоило 4 пенни и представляло из себя продолговатый деревянный ящик (Coffin house); эти ящики длинными рядами выставляла на заброшенных складах «Армия Спасения».



«Гроб» — за четыре пенса вы ложитесь в деревянный ящик, накрытый брезентом. Спать холодно, и хуже всего масса гнездящихся между досками лютых клопов, от которых никуда не деться.



А за один пенни можно было просто прийти посидеть на скамейке в тёплом помещении (Penny sit–up), но спать при этом не разрешалось.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10445025.html

Метки: Англия, история, общество

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