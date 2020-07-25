Записки из дневника немецкого солдата. военные истории великой отечественной войны.
17:28. 25 июля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.