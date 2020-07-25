Юный гений из Костромы сдал ЕГЭ на 400 баллов

В администрации Костромской области рассказали о местном выпускнике, который сдал все экзамены на сто баллов.

Теперь уже бывший школьник получил максимально возможный результат. Он сдал экзамены по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.

«За всю историю проведения единого государственного экзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым», — с гордостью сообщили в администрации области.

Со слов директора школы № 30 Александра Зюзина, выпускник с самого первого класса проявлял склонность к наукам. Он участвовал во многих олимпиадах, учился на отлично, и закончил школу с медалью.

«Считаем, что у юноши сейчас есть все шансы воплотить свои мечты в жизнь. Желаем ему успеха на выбранном пути!» — заявил Зюзин.

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