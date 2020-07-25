Топ 10 самых красивых лошадей на планете!

1. Арабский скакун

2. Ахалтекинская лошадь

3. Серебристо-буланая лошадь

4. Золотистая шампанская лошадь

5. Лошадь сабино

6. Лошадь белая в яблоках

7. Черно-белый пинто

8. Леопардовая лошадь

9. Лошадь породы Аппалуза

10. Фризская лошадь

Конечно, каждая лошадь по своему красива. Однако в этой статье мы предлагаем вам посмотреть на 10 самых красивых лошадей нашей планеты.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10441699.html