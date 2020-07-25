Топ 10 самых красивых лошадей на планете!
10:41. 25 июля 2020 189 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Лошади испокон веку считались одними из самых грациозных и величественных животных на планете. В них скрывается необузданная энергия и сила. Недаром некоторых жеребцов не могут оседлать довольно продолжительное время, настолько велика в крови этих животных тяга к свободе.
Конечно, каждая лошадь по своему красива. Однако в этой статье мы предлагаем вам посмотреть на 10 самых красивых лошадей нашей планеты.
1. Арабский скакун
2. Ахалтекинская лошадь
3. Серебристо-буланая лошадь
4. Золотистая шампанская лошадь
5. Лошадь сабино
6. Лошадь белая в яблоках
7. Черно-белый пинто
8. Леопардовая лошадь
9. Лошадь породы Аппалуза
10. Фризская лошадь
Конечно, каждая лошадь по своему красива. Однако в этой статье мы предлагаем вам посмотреть на 10 самых красивых лошадей нашей планеты.
1. Арабский скакун
2. Ахалтекинская лошадь
3. Серебристо-буланая лошадь
4. Золотистая шампанская лошадь
5. Лошадь сабино
6. Лошадь белая в яблоках
7. Черно-белый пинто
8. Леопардовая лошадь
9. Лошадь породы Аппалуза
10. Фризская лошадь
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10441699.html
А скока стоють?..