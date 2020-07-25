Главная » Невероятное в мире, Творчество

Топ 10 самых красивых лошадей на планете!

10:41. 25 июля 2020 189 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Лошади испокон веку считались одними из самых грациозных и величественных животных на планете. В них скрывается необузданная энергия и сила. Недаром некоторых жеребцов не могут оседлать довольно продолжительное время, настолько велика в крови этих животных тяга к свободе.

Конечно, каждая лошадь по своему красива. Однако в этой статье мы предлагаем вам посмотреть на 10 самых красивых лошадей нашей планеты.

1. Арабский скакун


2. Ахалтекинская лошадь



3. Серебристо-буланая лошадь


4. Золотистая шампанская лошадь


5. Лошадь сабино


6. Лошадь белая в яблоках


7. Черно-белый пинто


8. Леопардовая лошадь


9. Лошадь породы Аппалуза


10. Фризская лошадь



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10441699.html

Метки: интересно, лошади, познавательно

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ТОП-35 потрясающих уголков России, которые выгодно посетить
...фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. Вот уж действительно...всё же... Байкал — самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар ... Мрамор Рускеалы использован в сооружении самых красивых и значимых зданий Санкт-Петербурга...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
... существа на планете, будь он...АРГАМАК – нескладная высокая лошадь и АРГАН – ... БАСКО и БАСНО – красиво, нарядно, хорошо и ...печь» будет – тап (топить), «топить» – ме-тап и...Сам же придумал, сам же про-пропагандировал, сам же проголосовал, сам же объявил, и сам...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
...Ну, где же та заботливая лошадь, что потеряет для меня ...отца, мальчик, поймав на лугу самую красивую бабочку и спрятав её в...фильма «Матрица»: на одной из планет люди обнаруживают «жизнетеку», где минут...то нежно любить, то бешено топать на них ногами… Чехов А...
Как на самом деле шла „холодная война” - 4
... выражению тех, кто «топил» Н1, какова их ...двигатель. На этом красивая легенда о превосходстве...и сколько дадите?». И лошади (ракеты «Протон» и... ничто – пустую каменную планету. Луну, от которой ...студент), разочарование охватило самые широкие круги советского ...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
...как зимнее солнце: светит красиво, да не греет. ... своих неосуществлённых желаниях – самых заветных, глобальных, высоких ...в дрожь творящееся на планете: подумаешь – и ..., Остановись, как лошадь в мыле, почуяв... – на Счастье. Если топят – убрать лишние паруса,...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
... слово свобода». Как красиво ниспровергали «никуда негодную»... пользу всего населения планеты. Еще чего! ...в кармане, а самый настоящий правозащитник, единственная ... это немедленно стало топ-темой западных СМИ,... ставить телегу впереди лошади – то есть подчинять...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)